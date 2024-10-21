Решетка на плите больше не будет пачкать руки: отмываем ее от грязи и липкого налета

Наполните большой таз или раковину горячей водой. Добавьте в воду чашку столового 9-процентного уксуса и оставьте решетку замачиваться приблизительно на 15-30 минут. Он поможет растворить жир и налет. После замачивания посыпьте решетку пищевой содой. Порошок действует как мягкий абразив: он поможет убрать стойкие загрязнения. Для очистки лучше использовать жесткую щетку или металлическую губку для чистки. На труднодоступные места можно нанести пасту из соды и воды, оставив на несколько минут. Затем также обработайте их щеткой. Тщательно промойте решетку под проточной водой, чтобы удалить остатки соды и уксуса. Высушите решетку или дайте ей высохнуть на воздухе.