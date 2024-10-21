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Posted 21 октября, 14:22

Published 21 октября, 14:22

Modified 21 октября, 14:24

Updated 21 октября, 14:24

Решетка на плите больше не будет пачкать руки: отмываем ее от грязи и липкого налета

Решетка на плите больше не будет пачкать руки: отмываем ее от грязи и липкого налета

21 октября 2024, 14:22
Фото: 1MI
Сюжет
Дом и сад
Отмыть решетку на плите от грязи и липкого налета можно с помощью нескольких эффективных методов. Даже многолетний нагар и старый жир отойдут без труда, если воспользоваться этими средствами.

Решетка на плите — одна из тех мелочей, по которой можно определить, насколько аккуратна хозяйка. Даже если сама плита идеально чистая, покрытая налетом и копотью решетка выдает ее с головой. А ведь отмыть ее не так уж сложно, с задачей справятся наши постоянные помощники — уксус, сода и нашатырный спирт.

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Наполните большой таз или раковину горячей водой. Добавьте в воду чашку столового 9-процентного уксуса и оставьте решетку замачиваться приблизительно на 15-30 минут. Он поможет растворить жир и налет. После замачивания посыпьте решетку пищевой содой. Порошок действует как мягкий абразив: он поможет убрать стойкие загрязнения. Для очистки лучше использовать жесткую щетку или металлическую губку для чистки. На труднодоступные места можно нанести пасту из соды и воды, оставив на несколько минут. Затем также обработайте их щеткой. Тщательно промойте решетку под проточной водой, чтобы удалить остатки соды и уксуса. Высушите решетку или дайте ей высохнуть на воздухе.

Второе эффективное средство — нашатырный спирт. Работать с ним нужно осторожно, лучше использовать респиратор и перчатки для защиты рук. При использовании агрессивных химических веществ всегда работайте в хорошо вентилируемом помещении. Не смешивайте нашатырный спирт с другими чистящими средствами, поскольку это может привести к непредсказуемым химическим реакциям и токсичным выбросам.

Поместите решетку в большой пластиковый пакет. Добавьте в него около 50 мл нашатырного спирта. Плотно закройте пакет, оставьте его на ночь. Испарения нашатырного спирта помогут растворить налет и жир. На следующий день выньте решетку из пакета и протрите ее влажной тряпкой или губкой — грязь и налет отойдут без особых проблем. Промойте решетку водой и дайте высохнуть.

Отличным чистящим средством, помогающим почистить решетку на газовой плите в домашних условиях, совершенно безопасным для здоровья и окружающей среды, является смесь из соды, горчичного порошка, соли и уксуса.<…> Ингредиенты смешиваются в равных пропорциях, затем при помощи влажной губки наносятся на загрязнения и оставляются на несколько часов. Остаётся промыть изделие и вытереть его, — рекомендуют эксперта канала kitchen-smart.ru.

Эти методы помогут вам вернуть решетке на плите чистый и опрятный вид.

Ранее эксперты рассказали, с помощью какого душистого средства можно отмыть духовку изнутри.

Источники: kitchen-smart.ru, ivd.ru.

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