Рейтинг районов Нижнего Тагила. Делимся мнением горожан

На самом деле, на оценку комфортности существования влияет множество факторов. Тагильчане недовольны качеством воды, но при этом ждут, что скоро все наладится. Терпят и постоянные ремонты теплотрасс, дорог, коммунальные аварии. А как иначе-то? Самим не починить. Не раз становились свидетелем, что жильцы многоквартирных домов убирают лестничные клетки, мусор на прилегающих территориях, моют, красят, сажают цветы. Потом, раз! И снова грязно, красота испорчена, саженцы вырваны. Некоторые делают, большинство бездействует или портит. Не каждый фантик, выброшенный на землю, будет убран, не каждая бутылка попадет в контейнер: стеклами порежутся дети или животные. Любой поступок несет последствия, хороший он или нет. Не все, но многое, в том числе окружающая красота и порядок, зависит от каждого из нас.