Рейтинг районов Нижнего Тагила. Делимся мнением горожан

Posted 21 октября, 05:00
Published 21 октября, 05:00
Modified 21 октября, 06:24
Updated 21 октября, 06:24
Тагильчане оценивали качество жизни в районах сразу по нескольким критериям.
Примечательно, что горожан волнует и проблема отсутствия необходимого числа локаций, предназначенных для выгула собак.
С учетом того, что сейчас принимают новые законы, штрафы будем платить, прошу сделать площадки для выгула животных не просто в каждом районе, а в шаговой доступности хотя бы от каждой оборудованной детской площадки. Тогда и проблем не будет, — выразила свое мнение владелица золотистого ретривера.
Здесь учитывалось мнение о красоте городских пространств, зданий архитектуры, улиц, фотолокации.
Большинство популярных для прогулок мест находятся в центре Нижнего Тагила, тот же театр, цирк, обе набережные, фонтан, Лисья гора и другие. На Вагонке можно тоже пару мест красивых найти, на Тагилстрое парк недавно реконструировали, но это тоже далековато. Парк на ГГМ — вообще в недосягаемости. Если живешь в частном секторе, то посмотреть вообще не на что, — пожаловалась корреспонденту TagilCity.ru участница опроса Арина.
В целом те, кто давал оценку своим районам, использовали предложенную нами пятибалльную шкалу и учитывали каждый вышеперечисленный пункт. Публикуем результаты и самое «ядреное» словцо.
Наибольший по площади район занимает 373 квадратных километра. Здесь проживают примерно 106 тысяч человек.
Знаю, что люди здесь не испытывают проблем с транспортом. Садик и школы — рядом с домом. Также под рукой секции — баскетбол и спортивная гимнастика. Архитектура, конечно, не очень, обычные панельные дома, есть и хрущевки, но и в них мало изящества. Магазины — тоже в шаговой доступности. Есть и детские площадки во дворах хорошие, — до парка «Народный» и до набережной можно дойти пешком. Дороги отремонтированы — Пархоменко вот-вот уложили осенью. Есть проблема, которая бесит, — плохая дорога во внутриквартальных проездах, там неудобно и людям ходить, и ездить на авто. Обращалась в горхозяйство, но говорят, что это территории МКД. Я бы оценила свой район на 4 балла из 5, — резюмировала тагильчанка Юлия.
В последние 2 года вонь от заводов адская, только это уже выбивает из колеи. Постоянно заложен нос, появился кашель, аллергия. Дома в центре в основном хрущевки, фасады облупленные, дворы убитые. Разрытая Октябрьской революции приносит дополнительные грязь и пыль. Неизвестно, когда это закончится. Однако я и здесь плюс нашла — мимо дома не гоняют мотоциклисты и «музыканты», особенно ночами. Раньше часто пугалась звуков. Погулять есть где, здесь больше всего делается, но народ не бережет. Культура слабая. На второй Лагуне уже многое сломано, изрисовано. Как-то надо с этим бороться, — считает Наталья.
Нам нравится жить на Вые. Остановки в шаговой доступности: автобусы, трамвай №3 по расписанию ходит. Много школ, садиков недалеко от всех домов, аптеки, поликлиники, больница. Ремонтируют дворы, реконструировали парк за Юбилейным и Выйский пруд неподалеку. Есть где погулять и детям, и взрослым. Также важно, что в микрорайоне функционирует много кружков и секций, работает детская школа искусств. Можно, не выезжая из района, купить все необходимое, даже пройдясь пешком. Сейчас планируется строительство физкультурно-оздоровительного центра на месте бывшей воинской части. Надеемся, что в скором времени откроется торговый центр «Парк». Вообще, микрорайону Выя ставлю 5 баллов, — рассказала Евгения.
Оценка большинства — «4».
Величина занимаемой площади примерно 94 квадратных километра, а количество горожан — чуть более 122 тысяч.
Улица Циолковского, район Тагилстроевский, но все думают, что это центр. Особенно бесят: фасады домов, как после бомбежки, грязная холодная вода, которую нельзя использовать как питьевую. При этом нравится наш зеленый двор, не обезображенный современным «благоустройством», подразумевающим вырубку деревьев, засыпку песком и заливку резиной, — выразила негодование девушка.
Тагилстрой: удобно то что вся инфраструктура рядом. Неудобно жителям техпоселка, который ближе к НТМК, так как детских садов там нет. Имеются 3 дворца культуры, там есть кружки. Очень мало хороших детских площадок, но рада, что отремонтировали парк — хорошее место, где можно прогуляться. Дороги у нас посыпают, но не всегда и не везде. Во дворах дороги давно не видели ремонта. Качество воды — на 3. Отдельная тема — развлечения. Их тут тоже мало. Сходить некуда ни взрослым, ни детям. Ну и завод рядом, а это выбросы. Тоже не круто, — сказала горожанка Ирина.
Оценка большинства — «3».
Небольшой район — 43,8 квадратных метров и населением — 110 тысяч тагильчан.
С транспортом всегда проблема. Сколько бы не корректировали расписание, все равно каждый автобус переполнен, людей на остановке всегда очень много. Спасает трамвай, конечно, но в час-пик и с ним проблемы. Например, 12-й по утрам забит так, что народ выпасть готов из дверей. Вопрос стоит еще по работе поликлиники: 3 часа сидела, чтоб выписали, и так всегда. Нравятся наш Пионерский сквер, архитектура зданий по Вагоностроителей, улица Ильича частично. Знаю, что делается понемногу все, Новый молодежный театр реконструировали. Благоустройство большинства дворов отсутствует напрочь, дорожки не чистятся, не посыпаются. Про нашу желтую воду вообще отдельная история. Столько аварий, половину лета без горячей воды почти, зимой тоже оставались без отопления. Общую оценку поставлю «3», — посетовала Екатерина.
Остановка находится далеко от дома, автобусов мало. Есть 2 школы и 2 детских сада в шаговой доступности, магазинов много. Аптек тоже, другой вопрос — в графике работы, ни одной круглосуточной нет. Считаю, что это проблема. Кроме того, не всегда удается записаться к нужному специалисту в наших поликлиниках. Основную оценку «2» дала бы работе, а точнее бездействию нашей УК. Никогда ничего не делается, а если делается, то после многочисленных и каждодневных звонков. Подъезд не моют месяцами, не косят траву (добивалась месяц покоса), двор не благоустроен от слова «совсем», негде выйти погулять. В целом поставила бы за все «4», — сообщила корреспонденту TagilCity.ru жительница Вагонки Юлия.
Оценка большинства — «2».
Подводя итоги, напрашивается следующее: в Нижнем Тагиле лучше всего живется в Ленинском районе, хуже — в Дзержинском. Однако обстановка не всегда полностью зависит от районной или городской администраций. Есть и управляющие компании, на которые в некоторых случаях в прямом смысле этого слова «нет управы». Есть и вандалы, портящие здания фасадов шедевральными рисунками и наскальной живописью, ломающие качели, тренажеры и другое. Есть люди, думающие, что им «все должны». Они тоже немало портят некоторым жизнь, например, водителям общественного транспорта, продавцам или фармацевтам, от чего страдает культура общения, а ведь это доставляет солидный дискомфорт.
На самом деле, на оценку комфортности существования влияет множество факторов. Тагильчане недовольны качеством воды, но при этом ждут, что скоро все наладится. Терпят и постоянные ремонты теплотрасс, дорог, коммунальные аварии. А как иначе-то? Самим не починить. Не раз становились свидетелем, что жильцы многоквартирных домов убирают лестничные клетки, мусор на прилегающих территориях, моют, красят, сажают цветы. Потом, раз! И снова грязно, красота испорчена, саженцы вырваны. Некоторые делают, большинство бездействует или портит. Не каждый фантик, выброшенный на землю, будет убран, не каждая бутылка попадет в контейнер: стеклами порежутся дети или животные. Любой поступок несет последствия, хороший он или нет. Не все, но многое, в том числе окружающая красота и порядок, зависит от каждого из нас.