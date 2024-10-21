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Posted 21 октября, 08:35

Published 21 октября, 08:35

Modified 21 октября, 08:37

Updated 21 октября, 08:37

СОБР задержал двух мужчин на BMW в центре Екатеринбурга

СОБР задержал двух мужчин на BMW в центре Екатеринбурга

21 октября 2024, 08:35
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»
В Екатеринбурге сотрудники СОБРа задержали двух мужчин, которые ехали в иномарке BMW на проспекте Ленина. Инцидент произошел 21 октября 2024 года.

По словам очевидца, одного из задержанных положили лицом в асфальт, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

По какой причине произошло задержание — в настоящий момент не сообщается.

Напомним, 17 октября 2024 года в Екатеринбурге полицейские во время рейда среди мигрантов задержали шесть человек, которые находились в стране нелегально. В отношении задержанных составили протоколы. Их могут выдворить на родину.

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