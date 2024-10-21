СОБР задержал двух мужчин на BMW в центре Екатеринбурга

Posted 21 октября, 08:35
Published 21 октября, 08:35
Modified 21 октября, 08:37
Updated 21 октября, 08:37
По словам очевидца, одного из задержанных положили лицом в асфальт, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
По какой причине произошло задержание — в настоящий момент не сообщается.
Напомним, 17 октября 2024 года в Екатеринбурге полицейские во время рейда среди мигрантов задержали шесть человек, которые находились в стране нелегально. В отношении задержанных составили протоколы. Их могут выдворить на родину.