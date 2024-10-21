Суд обязал ИП в Нижнем Тагиле восстановить на работе беременную сотрудницу

Posted 21 октября, 10:28
Published 21 октября, 10:28
Modified 21 октября, 10:30
Updated 21 октября, 10:30
В марте женщина рассказала работодателю о том, что ждет ребенка. После этого под давлением руководителя она уволилась с формулировкой «по собственному желанию», рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Затем горожанка отправилась в прокуратуру. После проведенной проверки надзорное ведомство направило в суд требование обязать работодателя вернуть женщину на работу, а также взыскать зарплату за пропущенное время и компенсацию.
Суд требование выполнил и обязал начальницу выплатить сотруднице более 100 тысяч рублей.
Напомним, строительная компания в Асбесте по решению суда вернула деньги клиентке за работу, которая не была выполнена в указанный срок.