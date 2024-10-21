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Posted 21 октября, 10:28

Published 21 октября, 10:28

Modified 21 октября, 10:30

Updated 21 октября, 10:30

Суд обязал ИП в Нижнем Тагиле восстановить на работе беременную сотрудницу

Суд обязал ИП в Нижнем Тагиле восстановить на работе беременную сотрудницу

21 октября 2024, 10:28
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле предприниматель восстановила на работе беременную сотрудницу, которая работала продавцом-консультантом с начала 2024 года.

В марте женщина рассказала работодателю о том, что ждет ребенка. После этого под давлением руководителя она уволилась с формулировкой «по собственному желанию», рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Затем горожанка отправилась в прокуратуру. После проведенной проверки надзорное ведомство направило в суд требование обязать работодателя вернуть женщину на работу, а также взыскать зарплату за пропущенное время и компенсацию.

Суд требование выполнил и обязал начальницу выплатить сотруднице более 100 тысяч рублей.

Напомним, строительная компания в Асбесте по решению суда вернула деньги клиентке за работу, которая не была выполнена в указанный срок.

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