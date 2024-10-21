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Posted 21 октября, 07:28

Published 21 октября, 07:28

Modified 21 октября, 07:30

Updated 21 октября, 07:30

Свердловские работодатели пожаловались на нехватку поваров

Свердловские работодатели пожаловались на нехватку поваров

21 октября 2024, 07:28
Фото: Изображение Midjourney
Свердловские работодатели жалуются на нехватку поваров, пекарей и кондитеров.

Аналитики HeadHunter выяснили, что на одну вакансию приходится всего 0,7 резюме. В норме должно быть соотношение 1:4, где на одну вакансию приходится четыре соискателя. За последние полгода дефицит кадров вырос более чем на 23 процента.

Сегодня поварам в среднем предлагают 55 тысяч рублей в месяц, однако специалисты данной профессии считают, что их работа должна оплачиваться выше, от 60 тысяч рублей.

Напомним, вакансий в космонавтике стало больше в Свердловской области.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Повар#Вакансия#Вакансии#Екатеринбург
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