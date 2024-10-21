Свердловские работодатели пожаловались на нехватку поваров

Posted 21 октября, 07:28
Published 21 октября, 07:28
Modified 21 октября, 07:30
Updated 21 октября, 07:30
Аналитики HeadHunter выяснили, что на одну вакансию приходится всего 0,7 резюме. В норме должно быть соотношение 1:4, где на одну вакансию приходится четыре соискателя. За последние полгода дефицит кадров вырос более чем на 23 процента.
Сегодня поварам в среднем предлагают 55 тысяч рублей в месяц, однако специалисты данной профессии считают, что их работа должна оплачиваться выше, от 60 тысяч рублей.
Напомним, вакансий в космонавтике стало больше в Свердловской области.