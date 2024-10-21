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Posted 21 октября, 03:50

Published 21 октября, 03:50

Modified 21 октября, 03:52

Updated 21 октября, 03:52

Теплая и дождливая неделя ожидается в Свердловской области

Теплая и дождливая неделя ожидается в Свердловской области

21 октября 2024, 03:50
Синоптик Алексей Пулин рассказал, что в Свердловской области вероятны повышение температуры и осадки на текущей неделе.

Так, в понедельник, 21 октября в Свердловской области осадков не будет. Они начнутся на севере региона во вторник, 22 октября. В остальных областных районах дождь пойдет ночью в среду, 23 октября, рассказал эксперт в своем аккаунте в мессенджере.

Самая холодная ночь прогнозируется 22 октября — будет -1 градус. Самое большое потепление днем станет 23 октября — в середине недели уровень тепла станет выше до +8 градусов. В среднем ночью будет на уровне 0… +5 градусов, а днем +4… +7 градусов.

До отметки «ноль» температура опустится ночью в воскресенье. В выходные также вероятно выпадение небольшого количества снега.

Напомним, в Нижнем Тагиле с 21 по 25 октября 2024 года кроме дождей также прогнозируется мокрый снег.

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