Теплая и дождливая неделя ожидается в Свердловской области

Posted 21 октября, 03:50
Published 21 октября, 03:50
Modified 21 октября, 03:52
Updated 21 октября, 03:52
Так, в понедельник, 21 октября в Свердловской области осадков не будет. Они начнутся на севере региона во вторник, 22 октября. В остальных областных районах дождь пойдет ночью в среду, 23 октября, рассказал эксперт в своем аккаунте в мессенджере.
Самая холодная ночь прогнозируется 22 октября — будет -1 градус. Самое большое потепление днем станет 23 октября — в середине недели уровень тепла станет выше до +8 градусов. В среднем ночью будет на уровне 0… +5 градусов, а днем +4… +7 градусов.
До отметки «ноль» температура опустится ночью в воскресенье. В выходные также вероятно выпадение небольшого количества снега.
Напомним, в Нижнем Тагиле с 21 по 25 октября 2024 года кроме дождей также прогнозируется мокрый снег.