Теплая и дождливая неделя ожидается в Свердловской области

Так, в понедельник, 21 октября в Свердловской области осадков не будет. Они начнутся на севере региона во вторник, 22 октября. В остальных областных районах дождь пойдет ночью в среду, 23 октября, рассказал эксперт в своем аккаунте в мессенджере.