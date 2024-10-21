Цена на картофель в Свердловской области выросла на 30%

Posted 21 октября, 11:49
Published 21 октября, 11:49
Modified 21 октября, 11:51
Updated 21 октября, 11:51
Так, в первые месяцы года килограмм данного овоща стоил около 26 рублей, а в октябре его стоимость выросла почти до 34 рублей, пишет Ура.ру.
Картофель по самой низкой стоимости продается в «Пятерочке» — здесь его можно приобрести за 26 рублей. Самая высокая его цена в «Гиперболе» — в этом магазине кило овощного продукта стоит 89 рублей.
Кроме того, уровень цен в торговых точках может различаться в зависимости от того, мытый ли продается картофель, в упаковке или для варки. В «Перекрестке» кило в упаковке стоит 29 рублей, а несколько кило для варки — почти 330 рублей.
Напомним, в Свердловской области продолжают расти цены на сливочное масло.