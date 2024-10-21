tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 октября, 11:49

Published 21 октября, 11:49

Modified 21 октября, 11:51

Updated 21 октября, 11:51

Цена на картофель в Свердловской области выросла на 30%

Цена на картофель в Свердловской области выросла на 30%

21 октября 2024, 11:49
Фото: 1MI
В Свердловской области картофель стал дороже на 30% в течение 2024 года.

Так, в первые месяцы года килограмм данного овоща стоил около 26 рублей, а в октябре его стоимость выросла почти до 34 рублей, пишет Ура.ру.

Картофель по самой низкой стоимости продается в «Пятерочке» — здесь его можно приобрести за 26 рублей. Самая высокая его цена в «Гиперболе» — в этом магазине кило овощного продукта стоит 89 рублей.

Кроме того, уровень цен в торговых точках может различаться в зависимости от того, мытый ли продается картофель, в упаковке или для варки. В «Перекрестке» кило в упаковке стоит 29 рублей, а несколько кило для варки — почти 330 рублей.

Напомним, в Свердловской области продолжают расти цены на сливочное масло.

Соль, чай и масло подорожали в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Гречка в магазинах Екатеринбурга подорожала на 3%Сливочное масло продолжает дорожать в Свердловской областиЖители РФ продолжают брать жилье в ипотеку после повышения ключевой ставки
#Елизавета Зиборова#Общество#Экономика#Цены#Еда#Свердловская область#Продукты#Статистика#Стоимость#Овощи#Рост цен#Магазины#Картофель#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика