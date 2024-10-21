Уборка территорий и посадка цветов: как прошло «Трудовое лето» у тагильской молодежи

Трудоустраивать подростков в возрасте от 14 до 18 лет в Нижнем Тагиле стали еще в 2000 году. С тех пор количество отрядов с 8-ми выросло до 67-ми, а количество человек, участвующих в проекте, достигло уже 23 тысяч. Ребята приводят в порядок зоны тихого отдыха, детские и спортивные площадки, парки и другие локации. Программа ежегодно реализуется Управлением по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики и Городским Дворцом молодежи.