Уборка территорий и посадка цветов: как прошло «Трудовое лето» у тагильской молодежи

Posted 21 октября, 10:37
Published 21 октября, 10:37
Modified 21 октября, 11:21
Updated 21 октября, 11:21
Трудоустраивать подростков в возрасте от 14 до 18 лет в Нижнем Тагиле стали еще в 2000 году. С тех пор количество отрядов с 8-ми выросло до 67-ми, а количество человек, участвующих в проекте, достигло уже 23 тысяч. Ребята приводят в порядок зоны тихого отдыха, детские и спортивные площадки, парки и другие локации. Программа ежегодно реализуется Управлением по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики и Городским Дворцом молодежи.
Желающих работать в трудовых отрядах главы города значительно больше, чем мест. Здесь у нас спрос превышает предложение. Исходя из финансов, мы приняли решение сократить количество рабочих смен, тем самым увеличив число участников «Трудового лета» до 864-х. Всего же было подано 1 665 заявлений. При этом в прошлом году сумма затрат была ниже более чем на 2 миллиона, а число трудоустроенных — меньше на 39 человек, — рассказала начальник Управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Нижнего Тагила Ирина Еремеева.
В 2024 году из городского бюджета на реализацию проекта направили 13,7 миллионов рублей. Средства пошли на оплату труда участников и бригадиров, приобретение спецодежды — светоотражающих жилетов, кепок, перчаток, а также средств индивидуальной защиты и необходимого инвентаря.
Деятельность отрядов мэра оплачивалась согласно Трудовому кодексу РФ и действующему областному законодательству. При расчете учитывались фактически отработанное время, размер МРОТ, сумма компенсации за неиспользованный отпуск и материальную поддержку от Центра занятости. Каждый член отряда трудился в ежедневном формате с понедельника по пятницу по 4 часа.
За прошедшее лето ребята успели собрать свыше 7 тысяч мешков отходов, высадить 100 деревьев и кустарников, а также 42 тысячи цветочных саженцев, привести в порядок 120 тысяч квадратных метров внутренних помещений различных учреждений и оказать помощь библиотекам, — добавила Ирина Еремеева.
Большую часть работников составляют подростки из малообеспеченных семей и семей «группы риска». Трудоустраивают также сирот и оставшихся без попечения родителей, детей участников СВО, ребят с ограниченными возможностями здоровья и состоящих на учете в ПДН, ТКДН, ОДН и внутришкольных учетах.
В нерабочее время с ребятами проводились различные культурно-досуговые мероприятия: викторины, конкурсы, игры, квизы, квесты, фестиваль «Формула ЗОЖ», уроки безопасности и многое другое. В конце всех трех смен были подведены итоги работы, определились лучшие отряды, лучшие бригадиры и участники трудовых отрядов. Награждение проходило 20 августа на набережной Тагильского пруда, — сообщила Ирина Еремеева.
Число предприятий, на которых работали юные тагильчане достигло 23-х. Среди них: УВЗ, химзавод «Планта», «Уралхимпласт», Нижнетагильское предприятие «Трин», «Уральский научно-технологический комплекс», «УБТ-Сервис», управляющие компании «Райкомхоз НТ», «Своя компания» и «ЖЭУ N° 1», Конструкторское бюро, «НТЗМК», Детская городская больница, «УБТ-Экология», детский сад «ГАРМОНИЯ», Комплексный центр социального обслуживания населения «Золотая осень», Городской Дворец молодежи, магазин «Галамарт», «Чикен Хауз», «Магнит», «Бургер Кинг» и другие.
Центр занятости населения в течение всего лета способствовал заключению договоров с организациями всех форм собственности, создающими временные рабочие места для несовершеннолетних граждан. В прошлом году организаций было 19, в этом — на 4 больше. Тенденция положительная, она нам очень нравится, — подытожила Ирина Еремеева.
Ранее сообщалось о том, что участники трудовых отрядов собрали свыше 600 литров пластиковых крышечек и сдали их в экодом «Народный» на переработку.