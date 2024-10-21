В Екатеринбурге 16-летний подросток выпал из окна

Posted 21 октября, 07:52
Published 21 октября, 07:52
Modified 21 октября, 07:54
Updated 21 октября, 07:54
Как пишет URA.RU, школьник готовился к этому, однако на месте инцидента силовикам не удалось обнаружить записок.
В квартире, где находился юноша, обнаружили различные медикаменты и холодное оружие. Известно, что молодой человек из прилежной семьи, учился в одной из лучших школ города.
Напомним, на стройке в Екатеринбурге нашли тело гражданина одной из самых закрытых стран мира — Северной Кореи.