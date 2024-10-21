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Posted 21 октября, 07:52

Published 21 октября, 07:52

Modified 21 октября, 07:54

Updated 21 октября, 07:54

В Екатеринбурге 16-летний подросток выпал из окна

В Екатеринбурге 16-летний подросток выпал из окна

21 октября 2024, 07:52
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге на ЖБИ 16-летний юноша из хорошей семьи выпал из окна.

Как пишет URA.RU, школьник готовился к этому, однако на месте инцидента силовикам не удалось обнаружить записок.

В квартире, где находился юноша, обнаружили различные медикаменты и холодное оружие. Известно, что молодой человек из прилежной семьи, учился в одной из лучших школ города.

Напомним, на стройке в Екатеринбурге нашли тело гражданина одной из самых закрытых стран мира — Северной Кореи.

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