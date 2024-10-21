В Екатеринбурге детей научили оказывать первую помощь на реалистичном манекене

Кроме того, ребятам показали и даже дали померить амуницию бойцов СВО, которая в настоящее время используется на фронте. Подрастающему поколению показали также беспилотники и объяснили принцип их работы. Дали подержать в руках боевое оружие, в том числе мины и гранаты, сообщается в telegram-канале центра «Рокот».