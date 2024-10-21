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Posted 21 октября, 05:43

Published 21 октября, 05:43

Modified 21 октября, 05:45

Updated 21 октября, 05:45

В Екатеринбурге детей научили оказывать первую помощь на реалистичном манекене

В Екатеринбурге детей научили оказывать первую помощь на реалистичном манекене

21 октября 2024, 05:43
Фото: 1MI
В Екатеринбурге центр начальной военной подготовки «Рокот» провел день открытых дверей для детей и их родителей.

В рамках мероприятия детей научили оказывать неотложную помощь при ожогах, переломах и рваных ранах.

Кроме того, ребятам показали и даже дали померить амуницию бойцов СВО, которая в настоящее время используется на фронте. Подрастающему поколению показали также беспилотники и объяснили принцип их работы. Дали подержать в руках боевое оружие, в том числе мины и гранаты, сообщается в telegram-канале центра «Рокот».

Ранее в Нижнем Тагиле провели бесплатные экскурсии в Пожарно-техническом музее.

1 октября пожилые жители г. Нижний Тагил смогут бесплатно посетить музеи и кинотеатры
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#Екатерина Смирнова#Общество#Дети#Обучение#Первая помощь#Екатеринбург
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