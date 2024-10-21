В Екатеринбурге до 2045 года построят новую трамвайную ветку

Posted 21 октября, 14:30
Published 21 октября, 14:30
Modified 21 октября, 14:32
Updated 21 октября, 14:32
Протянуть ветку планируют от уже существующей на проспекте Космонавтов по переулку Полимерному, который увеличат. Для этого будущему застройщику нужно будет снести часть производственных зданий, которые находятся за ж/д вокзалом.
Помимо трамвайной линии, чиновники планируют продлить переулок Мельковский и от него же проложат дублер проспекта Космонавтов до улицы Машиностроителей, сообщают в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Напомним, в Нижнем Тагиле планируют создать систему водоотведения вдоль трамвайных путей в районе Вагонки.