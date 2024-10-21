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Posted 21 октября, 14:30

Published 21 октября, 14:30

Modified 21 октября, 14:32

Updated 21 октября, 14:32

В Екатеринбурге до 2045 года построят новую трамвайную ветку

В Екатеринбурге до 2045 года построят новую трамвайную ветку

21 октября 2024, 14:30
Фото: 1MI
В Екатеринбурге создадут новую трамвайную ветку. Она соединит Уралмаш и Завокзальный. У мэрии такой проект в планах до 2045 года.

Протянуть ветку планируют от уже существующей на проспекте Космонавтов по переулку Полимерному, который увеличат. Для этого будущему застройщику нужно будет снести часть производственных зданий, которые находятся за ж/д вокзалом.

Помимо трамвайной линии, чиновники планируют продлить переулок Мельковский и от него же проложат дублер проспекта Космонавтов до улицы Машиностроителей, сообщают в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Напомним, в Нижнем Тагиле планируют создать систему водоотведения вдоль трамвайных путей в районе Вагонки.

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