В Екатеринбурге к 2027 году средняя зарплата вырастет до 130 тысяч рублей в месяц

Posted 21 октября, 14:51
Published 21 октября, 14:51
Modified 21 октября, 14:53
Updated 21 октября, 14:53
Такое заявление сделал начальник департамента экономики Алексей Прядеин. Он также напомнил, что средняя зарплата на заводах уже превышает 95 тысяч рублей. Что на 20% больше чем средние значения год назад, пишет URA.RU.
Напомним, что средний доход по всем областям летом 2024 года составлял 80 тысяч рублей. Больше всего получают сотрудники IT-сферы — около 125 тысяч.
В сентябре один депутат из Екатеринбурга назвал бредом, что зарплаты в сфере ЖКХ превышают 100 тысяч рублей.