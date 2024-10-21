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Posted 21 октября, 14:51

Published 21 октября, 14:51

Modified 21 октября, 14:53

Updated 21 октября, 14:53

В Екатеринбурге к 2027 году средняя зарплата вырастет до 130 тысяч рублей в месяц

В Екатеринбурге к 2027 году средняя зарплата вырастет до 130 тысяч рублей в месяц

21 октября 2024, 14:51
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге к 2027 году средняя зарплата вырастет до 130 тысяч в месяц. Чиновники объяснили такой рост стабильной инфляцией и нехваткой персонала.

Такое заявление сделал начальник департамента экономики Алексей Прядеин. Он также напомнил, что средняя зарплата на заводах уже превышает 95 тысяч рублей. Что на 20% больше чем средние значения год назад, пишет URA.RU.

Напомним, что средний доход по всем областям летом 2024 года составлял 80 тысяч рублей. Больше всего получают сотрудники IT-сферы — около 125 тысяч.

В сентябре один депутат из Екатеринбурга назвал бредом, что зарплаты в сфере ЖКХ превышают 100 тысяч рублей.

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