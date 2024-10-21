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Posted 21 октября, 07:07

Published 21 октября, 07:07

Modified 21 октября, 07:09

Updated 21 октября, 07:09

В Екатеринбурге рухнули продажи квартир в новостройках

В Екатеринбурге рухнули продажи квартир в новостройках

21 октября 2024, 07:07
Фото: 1MI
В Екатеринбурге подешевел квадратный метр в новостройках. Сейчас в городе на продажу выставлено 1,5 миллиона квадратных метров.

При этом квадратный метр стал немного дешевле. Так, если в августе 2024 года он стоил 157 725 рублей, то сейчас он стоит 155 759 рублей. Кроме того, ухудшилась ситуация с темпами продаж квартир в сравнении с предыдущим годом, сообщили в центре маркетинговых исследований «Объектив.рф».

В сентябре количество сделок по контрактам долевого участия было не более 1900, а в аналогичном периоде в 2023 году их было почти пять тысяч. Упадок продаж произошел после того, как была отменена льготная ипотека.

Напомним, в Нижнем Тагиле стоимость квартир в новостройках упала на 15%.

Квартиры в новостройках в Екатеринбурге стали дешеветь
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#Елизавета Зиборова#Общество#Экономика#Жилье#Статистика#Новостройки#Квартиры#Ипотека#Недвижимость#Продажи#Екатеринбург
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