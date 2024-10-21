В Екатеринбурге рухнули продажи квартир в новостройках

Posted 21 октября, 07:07
Published 21 октября, 07:07
Modified 21 октября, 07:09
Updated 21 октября, 07:09
При этом квадратный метр стал немного дешевле. Так, если в августе 2024 года он стоил 157 725 рублей, то сейчас он стоит 155 759 рублей. Кроме того, ухудшилась ситуация с темпами продаж квартир в сравнении с предыдущим годом, сообщили в центре маркетинговых исследований «Объектив.рф».
В сентябре количество сделок по контрактам долевого участия было не более 1900, а в аналогичном периоде в 2023 году их было почти пять тысяч. Упадок продаж произошел после того, как была отменена льготная ипотека.
Напомним, в Нижнем Тагиле стоимость квартир в новостройках упала на 15%.