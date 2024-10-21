В Екатеринбурге рухнули продажи квартир в новостройках

При этом квадратный метр стал немного дешевле. Так, если в августе 2024 года он стоил 157 725 рублей, то сейчас он стоит 155 759 рублей. Кроме того, ухудшилась ситуация с темпами продаж квартир в сравнении с предыдущим годом, сообщили в центре маркетинговых исследований «Объектив.рф».