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Posted 21 октября, 06:51

Published 21 октября, 06:51

Modified 21 октября, 06:53

Updated 21 октября, 06:53

В Екатеринбурге суд узаконил частные крематории

В Екатеринбурге суд узаконил частные крематории

21 октября 2024, 06:51
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге суд узаконил возможность физлиц создавать и содержать крематории без возможности захоронения остатков.

В Свердловском областном суде узаконили решение местных депутатов, которые выступали за создание возможности открытия частных крематориев, пишет URA.RU.

Городская дума утвердила такое решение ещё в апреле 2024 года. Прокуратуре новая возможность заработка граждан не понравилась, и они направили протест, однако депутаты его отклонили. Отметим, что в суд обращалась не прокуратура, а группа физических лиц.

Возможно, решение будет обжаловано. Напомним, горожанам дали возможность открывать крематории второго типа, без возможности захоронения.

В августе 2024-го представители похоронного бизнеса Екатеринбурга сами просили дать им возможность строительства крематориев.

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