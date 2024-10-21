В Екатеринбурге суд узаконил частные крематории

Posted 21 октября, 06:51
Published 21 октября, 06:51
Modified 21 октября, 06:53
Updated 21 октября, 06:53
В Свердловском областном суде узаконили решение местных депутатов, которые выступали за создание возможности открытия частных крематориев, пишет URA.RU.
Городская дума утвердила такое решение ещё в апреле 2024 года. Прокуратуре новая возможность заработка граждан не понравилась, и они направили протест, однако депутаты его отклонили. Отметим, что в суд обращалась не прокуратура, а группа физических лиц.
Возможно, решение будет обжаловано. Напомним, горожанам дали возможность открывать крематории второго типа, без возможности захоронения.
В августе 2024-го представители похоронного бизнеса Екатеринбурга сами просили дать им возможность строительства крематориев.