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Posted 21 октября, 07:44

Published 21 октября, 07:44

Modified 21 октября, 07:46

Updated 21 октября, 07:46

В Екатеринбурге женщина в хиджабе ударила ребенка на детской площадке

В Екатеринбурге женщина в хиджабе ударила ребенка на детской площадке

21 октября 2024, 07:44
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге мигрантка ударила ребенка на детской площадке.

Инцидент произошел в июне 2024 года. На улице Седова д. 38 на детской площадке ребенок не уступил детям иностранной гражданки качели и продолжил качаться. За это женщина ударила его.

В СК Свердловской области заявили, что гражданке грозит уголовная ответственность. Расследование находится под непосредственным контролем главы СКР Александра Бастрыкина.

Напомним, свердловские следователи изучат факт избиения детей в детском саду.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Дети#Уголовное дело#Екатеринбург#Инцидент
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