В Екатеринбурге женщина в хиджабе ударила ребенка на детской площадке

Posted 21 октября, 07:44
Published 21 октября, 07:44
Modified 21 октября, 07:46
Updated 21 октября, 07:46
Инцидент произошел в июне 2024 года. На улице Седова д. 38 на детской площадке ребенок не уступил детям иностранной гражданки качели и продолжил качаться. За это женщина ударила его.
В СК Свердловской области заявили, что гражданке грозит уголовная ответственность. Расследование находится под непосредственным контролем главы СКР Александра Бастрыкина.
Напомним, свердловские следователи изучат факт избиения детей в детском саду.