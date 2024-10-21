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Posted 21 октября, 04:07

Published 21 октября, 04:07

Modified 21 октября, 04:09

Updated 21 октября, 04:09

В Нижнем Тагиле неизвестные «минируют» школы

В Нижнем Тагиле неизвестные «минируют» школы

21 октября 2024, 04:07
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле прошла информация о «минировании» образовательных учреждений. Инцидент произошел утром 21 октября 2024 года.

Сообщается, что в восемь часов утра после известия о минировании учреждения учеников и сотрудников вывели на улицу.

Забрал ребенка и ехал по Заводской, там тоже минировали, — рассказал TagilCity.ru родитель одного из учащихся горно-металлургической школы.

Подробности инцидента в настоящий момент неизвестны. TagilCity.ru в нижнетагильской полиции сообщили, что ведется проверка информации о минировании.

Напомним, в сентябре 2024 года в Екатеринбурге первоклассник сообщил экстренной службе о том, что гимназия №151 якобы заминирована. Позже выяснилось, что ребенок хотел пошутить.

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