В Нижнем Тагиле неизвестные «минируют» школы

Posted 21 октября, 04:07
Published 21 октября, 04:07
Modified 21 октября, 04:09
Updated 21 октября, 04:09
Сообщается, что в восемь часов утра после известия о минировании учреждения учеников и сотрудников вывели на улицу.
Забрал ребенка и ехал по Заводской, там тоже минировали, — рассказал TagilCity.ru родитель одного из учащихся горно-металлургической школы.
Подробности инцидента в настоящий момент неизвестны. TagilCity.ru в нижнетагильской полиции сообщили, что ведется проверка информации о минировании.
Напомним, в сентябре 2024 года в Екатеринбурге первоклассник сообщил экстренной службе о том, что гимназия №151 якобы заминирована. Позже выяснилось, что ребенок хотел пошутить.