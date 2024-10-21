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Posted 21 октября, 16:05

Published 21 октября, 16:05

Modified 21 октября, 16:07

Updated 21 октября, 16:07

В Тагиле проводят в последний путь учительницу школы №70 Нину Дудину

В Нижнем Тагиле простятся с заслуженным учителем физики и математики Ниной Дудиной

21 октября 2024, 16:05
Фото: 1MI

В Тагиле проводят в последний путь учительницу школы №70 Нину Дудину

80-летний педагог Нина Дудина с 1969 года преподавала в тагильской школе №70. За годы работы она была удостоена множества наград и благодарностей.

В Нижнем Тагиле проводят в последний путь 80-летнюю Нину Дудину, учителя физики и математики школы №70. Об этом TagilCity.ru рассказали в похоронном доме «Реквием».

Свой трудовой путь она начала в Висимо-Уткинской средней школе, а затем переехала в Нижний Тагил. Педагог устроилась на работу в школу №70 в 1969 году и отсюда же спустя много лет ушла на пенсию, отдав педагогической деятельности более 35 лет.

Фото: похоронный дом «Реквием»

Нина Федоровна была умным и разносторонним человеком, активно занималась спортом — имела разряд по спортивной гимнастике. Воспитала двух детей: дочь последовала примеру матери и стала учителем, а сын связал свою жизнь с военной службой.

Нина Дудина скончалась 19 октября, в свой день рождения. Прощание с учительницей состоится во вторник, 22 октября, 2024 года, в 12:00, в большом зале похоронного дома «Реквием» (улица Челюскинцев, 47).

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