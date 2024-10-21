В Нижнем Тагиле простятся с заслуженным учителем физики и математики Ниной Дудиной

Свой трудовой путь она начала в Висимо-Уткинской средней школе, а затем переехала в Нижний Тагил. Педагог устроилась на работу в школу №70 в 1969 году и отсюда же спустя много лет ушла на пенсию, отдав педагогической деятельности более 35 лет.