В Нижнем Тагиле простятся с заслуженным учителем физики и математики Ниной Дудиной

Posted 21 октября, 16:05
Published 21 октября, 16:05
Modified 21 октября, 16:07
Updated 21 октября, 16:07
В Нижнем Тагиле проводят в последний путь 80-летнюю Нину Дудину, учителя физики и математики школы №70. Об этом TagilCity.ru рассказали в похоронном доме «Реквием».
Свой трудовой путь она начала в Висимо-Уткинской средней школе, а затем переехала в Нижний Тагил. Педагог устроилась на работу в школу №70 в 1969 году и отсюда же спустя много лет ушла на пенсию, отдав педагогической деятельности более 35 лет.
Нина Федоровна была умным и разносторонним человеком, активно занималась спортом — имела разряд по спортивной гимнастике. Воспитала двух детей: дочь последовала примеру матери и стала учителем, а сын связал свою жизнь с военной службой.
Нина Дудина скончалась 19 октября, в свой день рождения. Прощание с учительницей состоится во вторник, 22 октября, 2024 года, в 12:00, в большом зале похоронного дома «Реквием» (улица Челюскинцев, 47).
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