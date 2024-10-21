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Posted 21 октября, 10:13

Published 21 октября, 10:13

Modified 21 октября, 10:20

Updated 21 октября, 10:20

Рыбак утонул в поселке под Нижним Тагилом

Рыбак утонул в поселке под Нижним Тагилом

21 октября 2024, 10:13
Фото: 1MI
В Черноисточинске под Нижним Тагилом рыбак провалился под лед и утонул.

Происшествие случилось 20 октября у базы отдыха «Верхний прудок». Тело погибшего мужчины нашли в воде на расстоянии 15 метров от берега. Спасатели на лодке добрались и вытащили из воды погибшего рыбака, сообщает МБУ «Центр защиты населения».

Лед на пруду, где погиб рыбак, был всего 3-4 сантиметра. Он не мог выдержать вес человека.

Ранее сообщалось, что школьница провалилась под лед в Нижнем Тагиле. К счастью, девочке удалось спастись.

В Невьянске рыбак провалился под лед и утонул
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