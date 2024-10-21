Рыбак утонул в поселке под Нижним Тагилом

Происшествие случилось 20 октября у базы отдыха «Верхний прудок». Тело погибшего мужчины нашли в воде на расстоянии 15 метров от берега. Спасатели на лодке добрались и вытащили из воды погибшего рыбака, сообщает МБУ «Центр защиты населения».