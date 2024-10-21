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Posted 21 октября, 10:31

Published 21 октября, 10:31

Modified 21 октября, 10:33

Updated 21 октября, 10:33

В Свердловской области осужденный подозревается в экстремизме и насилии

В Свердловской области осужденный подозревается в экстремизме и насилии

21 октября 2024, 10:31
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области 46-летнего осужденного, отбывающего наказание в одной из исправительных колоний, подозревают в экстремизме и насилии.

Житель Свердловской области с 2023 года находится в исправительном учреждении за угон автомобиля. Во время отбывания срока он участвовал в деятельности экстремистской организации. Кроме того, в апреле 2024 года он избил четверых заключенных, чтобы дезорганизовать работу учреждения.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Следователи СКР проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. На сегодняшний день осужденный имеет более 30 дисциплинарных взысканий и состоит на трех видах профилактического учета, рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Напомним, в Нижнем Тагиле в колонию пытались передать телефоны заключенным.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Уголовное дело#Тюрьма#Екатеринбург#Инцидент
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