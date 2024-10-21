В Свердловской области осужденный подозревается в экстремизме и насилии

Житель Свердловской области с 2023 года находится в исправительном учреждении за угон автомобиля. Во время отбывания срока он участвовал в деятельности экстремистской организации. Кроме того, в апреле 2024 года он избил четверых заключенных, чтобы дезорганизовать работу учреждения.