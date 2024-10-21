В Свердловской области осужденный подозревается в экстремизме и насилии

Posted 21 октября, 10:31
Published 21 октября, 10:31
Modified 21 октября, 10:33
Updated 21 октября, 10:33
Житель Свердловской области с 2023 года находится в исправительном учреждении за угон автомобиля. Во время отбывания срока он участвовал в деятельности экстремистской организации. Кроме того, в апреле 2024 года он избил четверых заключенных, чтобы дезорганизовать работу учреждения.
В настоящее время возбуждено уголовное дело. Следователи СКР проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. На сегодняшний день осужденный имеет более 30 дисциплинарных взысканий и состоит на трех видах профилактического учета, рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.
Напомним, в Нижнем Тагиле в колонию пытались передать телефоны заключенным.