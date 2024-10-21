В Свердловской области власти запретят мигрантам работать в общественном транспорте

Posted 21 октября, 11:30
Published 21 октября, 11:30
Modified 21 октября, 11:32
Updated 21 октября, 11:32
Свердловские власти готовят указ, согласно которому трудовым мигрантам даже при наличии патента будет запрещено работать водителями автобусов, троллейбусов и трамваев.
Как заявила глава областного Союза автотранспортных предпринимателей Лилия Саранчук, управление транспортом повышенной опасности можно доверять только гражданам России.
Ранее сообщалось, что мигрантам могут запретить работать в такси в Свердловской области.