В Свердловской области власти запретят мигрантам работать в общественном транспорте

Ранее сообщалось, что мигрантам могут запретить работать в такси в Свердловской области.

Как заявила глава областного Союза автотранспортных предпринимателей Лилия Саранчук, управление транспортом повышенной опасности можно доверять только гражданам России.

Свердловские власти готовят указ, согласно которому трудовым мигрантам даже при наличии патента будет запрещено работать водителями автобусов, троллейбусов и трамваев.

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