tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 октября, 11:30

Published 21 октября, 11:30

Modified 21 октября, 11:32

Updated 21 октября, 11:32

В Свердловской области власти запретят мигрантам работать в общественном транспорте

В Свердловской области власти запретят мигрантам работать в общественном транспорте

21 октября 2024, 11:30
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области иностранным гражданам планируют запретить работать водителями.

Свердловские власти готовят указ, согласно которому трудовым мигрантам даже при наличии патента будет запрещено работать водителями автобусов, троллейбусов и трамваев.

Как заявила глава областного Союза автотранспортных предпринимателей Лилия Саранчук, управление транспортом повышенной опасности можно доверять только гражданам России.

Ранее сообщалось, что мигрантам могут запретить работать в такси в Свердловской области.

Читайте также:
Мигрантов-нелегалов в Екатеринбурге проверили на причастность к преступлениямВ двух компаниях в Свердловской области нашли 68 нелегальных мигрантовПолицейские устроили облаву на мигрантов на вокзале в Екатеринбурге
Мигрантам в РФ хотят запретить ножи и молотки: Поможет ли это снизить преступность
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Работа#Закон#Трудовые мигранты#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика