В Свердловской области за неделю на свет появились 12 пар близнецов

Posted 21 октября, 07:20
Published 21 октября, 07:20
Modified 21 октября, 07:22
Updated 21 октября, 07:22
Как сообщают в Минздраве региона, мамами за прошедшую неделю стали 675 женщин самых разных возрастов. По статистике, которую приводят врачи, возраст рожениц чаще всего меньше 35 лет.
Всего на свет появились почти 700 детей. Девочек родилось больше — 352 ребенка. Минздрав поделился и другим интересным наблюдением: на прошлой неделе одна женщина рожала в девятый раз, а три другие — в седьмой.
Напомним, в Екатеринбурге с помощью усилий врачей и желания стать мамой, женщина с редким заболеванием почек смогла родить здорового ребёнка.