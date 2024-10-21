Ветеринар из Карпинска попала в больницу с ожогами тела и скончалась от пневмонии

В течение двух месяцев женщине стало лучше и ее перевели в обычную палату, однако на днях она умерла. Причиной смерти стали не ожоги, а пневмония, которая развилась в стационаре. Врачи ее лечили, а ночью 20 октября у пациентки ухудшилось самочувствие и вскоре ее не стало.