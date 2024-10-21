Ветеринар из Карпинска попала в больницу с ожогами тела и скончалась от пневмонии

Posted 21 октября, 04:45
Published 21 октября, 04:45
Modified 21 октября, 04:47
Updated 21 октября, 04:47
Женщина оказалась в больнице два месяца назад, когда обожглась паром в бане на своем участке в саду. В результате случившегося у нее было 80% ожогов тела. По словам ее подруги, свердловчанку сначала отвезли в медучреждение Карпинска, а потом отправили в Екатеринбург, пишет «КП-Екатеринбург».
В течение двух месяцев женщине стало лучше и ее перевели в обычную палату, однако на днях она умерла. Причиной смерти стали не ожоги, а пневмония, которая развилась в стационаре. Врачи ее лечили, а ночью 20 октября у пациентки ухудшилось самочувствие и вскоре ее не стало.
Сообщается, что женщина работала ветеринаром в клинике и имела свой веткабинет. Местные жители называли ее лучшим специалистом в городе.
Напомним, 18 октября 2024 года в садах УВЗ в Нижнем Тагиле погиб хозяин одного из участков во время пожара в доме.