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Posted 21 октября, 04:45

Published 21 октября, 04:45

Modified 21 октября, 04:47

Updated 21 октября, 04:47

Ветеринар из Карпинска попала в больницу с ожогами тела и скончалась от пневмонии

Ветеринар из Карпинска попала в больницу с ожогами тела и скончалась от пневмонии

21 октября 2024, 04:45
Фото: 1MI
В больнице №40 в Екатеринбурге умерла 47-летняя ветеринар из Карпинска. Ее не стало ночью 20 октября 2024 года.

Женщина оказалась в больнице два месяца назад, когда обожглась паром в бане на своем участке в саду. В результате случившегося у нее было 80% ожогов тела. По словам ее подруги, свердловчанку сначала отвезли в медучреждение Карпинска, а потом отправили в Екатеринбург, пишет «КП-Екатеринбург».

В течение двух месяцев женщине стало лучше и ее перевели в обычную палату, однако на днях она умерла. Причиной смерти стали не ожоги, а пневмония, которая развилась в стационаре. Врачи ее лечили, а ночью 20 октября у пациентки ухудшилось самочувствие и вскоре ее не стало.

Сообщается, что женщина работала ветеринаром в клинике и имела свой веткабинет. Местные жители называли ее лучшим специалистом в городе.

Напомним, 18 октября 2024 года в садах УВЗ в Нижнем Тагиле погиб хозяин одного из участков во время пожара в доме.

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