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Posted 21 октября, 05:15

Published 21 октября, 05:15

Modified 21 октября, 05:28

Updated 21 октября, 05:28

Девушка в Нижнем Тагиле перевернула урну с мусором

Заяц-вандал: девушка в Нижнем Тагиле выбросила мусор из урны на дорогу

21 октября 2024, 05:15
Фото: 1MI

Девушка в Нижнем Тагиле перевернула урну с мусором

В Нижнем Тагиле девушка выбросила на дорогу мусор, который был в урне около магазина. Инцидент произошел в районе перекрестка проспект Мира — улица Газетная.

На девушке была надета шапка в виде зайца. Горожанка шла мимо магазина и случайно задержала взгляд на урне для мусора. Она подошла и, перевернув ее, выкинула его на дорогу, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

После того, как мусор оказался вне урны, девушка скрылась. Причины ее поступка неизвестны.

Напомним, 3 октября 2024 года в Екатеринбурге неизвестные повредили закрытую остановку около станции метро «Уралмаш».

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