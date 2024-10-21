Заяц-вандал: девушка в Нижнем Тагиле выбросила мусор из урны на дорогу

Posted 21 октября, 05:15
Published 21 октября, 05:15
Modified 21 октября, 05:28
Updated 21 октября, 05:28
На девушке была надета шапка в виде зайца. Горожанка шла мимо магазина и случайно задержала взгляд на урне для мусора. Она подошла и, перевернув ее, выкинула его на дорогу, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
После того, как мусор оказался вне урны, девушка скрылась. Причины ее поступка неизвестны.
Напомним, 3 октября 2024 года в Екатеринбурге неизвестные повредили закрытую остановку около станции метро «Уралмаш».