Заяц-вандал: девушка в Нижнем Тагиле выбросила мусор из урны на дорогу

На девушке была надета шапка в виде зайца. Горожанка шла мимо магазина и случайно задержала взгляд на урне для мусора. Она подошла и, перевернув ее, выкинула его на дорогу, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».