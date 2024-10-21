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Posted 21 октября, 11:32

Published 21 октября, 11:32

Modified 21 октября, 11:34

Updated 21 октября, 11:34

Здание бывшей библиотеки снесут в селе под Нижним Тагилом

Здание бывшей библиотеки снесут в селе под Нижним Тагилом

21 октября 2024, 11:32
Фото: 1MI
В селе Серебрянка под Нижним Тагилом демонтируют старое деревянное здание, в котором раньше находилась библиотека. На снос выделено 1,2 миллиона рублей.

Комиссия провела визуальный осмотр нежилого здания бывшей библиотеки, которая располагалась в доме №34 на улице Уральской. Специалисты установили, что строение находится в разрушенном состоянии, износ составляет 20%, не охраняется. На участке есть деревянное ограждение и заросли берез. Так как здание стоит в окружении жилого массива, создается угроза жизни граждан.

Фото: Проектная документация

В связи с этим было подписано постановление о демонтаже. В течение 40 дней после заключения контракта подрядчику необходимо снести здание и фундамент, вывезти строительный мусор, восстановить благоустройство и подготовить дефектную документацию, выяснила редакция TagilCity.ru.

Ранее стало известно, что в деревне Усть-Утка под Нижним Тагилом демонтируют аварийное здание, которое не эксплуатируется.

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