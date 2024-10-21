Здание бывшей библиотеки снесут в селе под Нижним Тагилом

Комиссия провела визуальный осмотр нежилого здания бывшей библиотеки, которая располагалась в доме №34 на улице Уральской. Специалисты установили, что строение находится в разрушенном состоянии, износ составляет 20%, не охраняется. На участке есть деревянное ограждение и заросли берез. Так как здание стоит в окружении жилого массива, создается угроза жизни граждан.