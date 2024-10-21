Здание бывшей библиотеки снесут в селе под Нижним Тагилом

Posted 21 октября, 11:32
Published 21 октября, 11:32
Modified 21 октября, 11:34
Updated 21 октября, 11:34
Комиссия провела визуальный осмотр нежилого здания бывшей библиотеки, которая располагалась в доме №34 на улице Уральской. Специалисты установили, что строение находится в разрушенном состоянии, износ составляет 20%, не охраняется. На участке есть деревянное ограждение и заросли берез. Так как здание стоит в окружении жилого массива, создается угроза жизни граждан.
В связи с этим было подписано постановление о демонтаже. В течение 40 дней после заключения контракта подрядчику необходимо снести здание и фундамент, вывезти строительный мусор, восстановить благоустройство и подготовить дефектную документацию, выяснила редакция TagilCity.ru.
Ранее стало известно, что в деревне Усть-Утка под Нижним Тагилом демонтируют аварийное здание, которое не эксплуатируется.