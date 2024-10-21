Житель Асбеста задержан в Екатеринбурге за хранение каннабиса

Posted 21 октября, 09:21
Published 21 октября, 09:21
Modified 21 октября, 09:23
Updated 21 октября, 09:23
Около станции метро «Чкаловская» правоохранители заметили мужчину, который пытался ускорить шаг и скрыться среди толпы. Его остановили и попросили документы, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
Во время проверки мужчина нервничал, в связи с чем его решили досмотреть. У него были обнаружены несколько свертков с неизвестным веществом, которое отправили на экспертизу.
Результаты показали, что это вещество — наркотик, который называется каннабис. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.
Напомним, в Верхней Пышме была задержана женщина с мочалкой, которая оказалась пропитана героином.