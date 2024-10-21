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Posted 21 октября, 09:21

Published 21 октября, 09:21

Modified 21 октября, 09:23

Updated 21 октября, 09:23

Житель Асбеста задержан в Екатеринбурге за хранение каннабиса

Житель Асбеста задержан в Екатеринбурге за хранение каннабиса

21 октября 2024, 09:21
Фото: 1MI
В Екатеринбурге полицейские задержали 43-летнего жителя Асбеста за хранение наркотика.

Около станции метро «Чкаловская» правоохранители заметили мужчину, который пытался ускорить шаг и скрыться среди толпы. Его остановили и попросили документы, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Во время проверки мужчина нервничал, в связи с чем его решили досмотреть. У него были обнаружены несколько свертков с неизвестным веществом, которое отправили на экспертизу.

Результаты показали, что это вещество — наркотик, который называется каннабис. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

Напомним, в Верхней Пышме была задержана женщина с мочалкой, которая оказалась пропитана героином.

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