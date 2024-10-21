Житель Екатеринбурга ограбил пенсионеров и украл деньги с банковской карты

После этого злоумышленник напал на пожилую семейную пару, которая тоже жила в этом доме. У них он украл деньги и банковскую карточку, с которой снял наличные. В этот же день его задержали и возбудили уголовное дело. После того, как следствие завершилось, материалы отправили в суд.