Житель Екатеринбурга ограбил пенсионеров и украл деньги с банковской карты

Posted 21 октября, 09:49
Published 21 октября, 09:49
Modified 21 октября, 09:51
Updated 21 октября, 09:51
Так, мужчина, пробравшись на 11 этаж, напал на местную жительницу, которая вышла из лифта. Он заставил ее открыть квартиру, из которой украл ювелирные украшения, общая стоимость которых превышала 280 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
После этого злоумышленник напал на пожилую семейную пару, которая тоже жила в этом доме. У них он украл деньги и банковскую карточку, с которой снял наличные. В этот же день его задержали и возбудили уголовное дело. После того, как следствие завершилось, материалы отправили в суд.
Напомним, мужчина в Екатеринбурге несколько лет нападал на банки, из которых украл более 29 миллионов.