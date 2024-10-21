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Posted 21 октября, 09:49

Published 21 октября, 09:49

Modified 21 октября, 09:51

Updated 21 октября, 09:51

Житель Екатеринбурга ограбил пенсионеров и украл деньги с банковской карты

Житель Екатеринбурга ограбил пенсионеров и украл деньги с банковской карты

21 октября 2024, 09:49
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге местный житель напал на пенсионеров и ограбил их. Преступление произошло на улице Куйбышева 4 июля 2024 года.

Так, мужчина, пробравшись на 11 этаж, напал на местную жительницу, которая вышла из лифта. Он заставил ее открыть квартиру, из которой украл ювелирные украшения, общая стоимость которых превышала 280 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

После этого злоумышленник напал на пожилую семейную пару, которая тоже жила в этом доме. У них он украл деньги и банковскую карточку, с которой снял наличные. В этот же день его задержали и возбудили уголовное дело. После того, как следствие завершилось, материалы отправили в суд.

Напомним, мужчина в Екатеринбурге несколько лет нападал на банки, из которых украл более 29 миллионов.

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