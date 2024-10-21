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Posted 21 октября, 08:37

Published 21 октября, 08:37

Modified 21 октября, 08:39

Updated 21 октября, 08:39

Жителей Свердловской области будут наказывать за отказ пускать учителя к себе домой

Жителей Свердловской области будут наказывать за отказ пускать учителя к себе домой

21 октября 2024, 08:37
Фото: Изображение Midjourney
Жителей Свердловской области будут контролировать, если они отказли классному руководителю в проверке условий жизни ребенка.

Об этом на круглом столе сказал сотрудник прокуратуры Николай Прищепа, пишет ЕАН.

Силовик отметил, что взламывать дверь и насильно проверять условия жизни детей никто не будет, однако более тщательно следить за семьей начнут.

Он рассказал, что если родители отказываются от данной процедуры, а ребёнок приходит в школу в плохом настроении, невыспавшимся — это повод для сообщения информации в ПДН.

Прищепа привел пример из практики: мама ребёнка отказалась пускать учителя в суд, сославшись на Конституцию, а именно на неприкосновенность личной жизни и собственности. Но в ведомстве нарушений не нашли, сославшись на профилактическую работу.

Напомним, в Нижнем Тагиле мама 13-летней девочки обратилась в суд из-за буллинга ее дочери.

В Нижнем Тагиле неизвестные «минируют» школы
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