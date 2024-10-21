Жителей Свердловской области будут наказывать за отказ пускать учителя к себе домой

Posted 21 октября, 08:37
Published 21 октября, 08:37
Modified 21 октября, 08:39
Updated 21 октября, 08:39
Об этом на круглом столе сказал сотрудник прокуратуры Николай Прищепа, пишет ЕАН.
Силовик отметил, что взламывать дверь и насильно проверять условия жизни детей никто не будет, однако более тщательно следить за семьей начнут.
Он рассказал, что если родители отказываются от данной процедуры, а ребёнок приходит в школу в плохом настроении, невыспавшимся — это повод для сообщения информации в ПДН.
Прищепа привел пример из практики: мама ребёнка отказалась пускать учителя в суд, сославшись на Конституцию, а именно на неприкосновенность личной жизни и собственности. Но в ведомстве нарушений не нашли, сославшись на профилактическую работу.
Напомним, в Нижнем Тагиле мама 13-летней девочки обратилась в суд из-за буллинга ее дочери.