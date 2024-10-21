Жители Екатеринбурга пожаловались на сбой при оплате проезда по QR-коду

Posted 21 октября, 06:50
Published 21 октября, 06:50
Modified 21 октября, 06:52
Updated 21 октября, 06:52
В автобусах Екатеринбурга при оплате проезда по QR-коду выдается ошибка. Кондуктор утверждает, что ничем помочь не может и надо оплачивать проезд наличными или по карте.
С проблемой столкнулись не только пассажиры автобусов, но также и трамваев. Зафиксированы подобные случаи и в троллейбусах.
Ранее в автобусах Екатеринбурга стали заклеивать QR-коды от пассажиров. Рекламные баннеры исключили для пассажиров возможность оплатить проезд со скидкой.