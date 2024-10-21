tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 октября, 06:50

Published 21 октября, 06:50

Modified 21 октября, 06:52

Updated 21 октября, 06:52

Жители Екатеринбурга пожаловались на сбой при оплате проезда по QR-коду

Жители Екатеринбурга пожаловались на сбой при оплате проезда по QR-коду

21 октября 2024, 06:50
Фото: 1MI
Екатеринбуржцам не удалось оплатить проезд в общественном транспорте новым способом.

В автобусах Екатеринбурга при оплате проезда по QR-коду выдается ошибка. Кондуктор утверждает, что ничем помочь не может и надо оплачивать проезд наличными или по карте.

С проблемой столкнулись не только пассажиры автобусов, но также и трамваев. Зафиксированы подобные случаи и в троллейбусах.

Ранее в автобусах Екатеринбурга стали заклеивать QR-коды от пассажиров. Рекламные баннеры исключили для пассажиров возможность оплатить проезд со скидкой.

В Екатеринбурге всех перевозчиков убедили принимать оплату по QR-коду
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Оплата#Проезд#Екатеринбург#Инцидент#Оплата проезда
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика