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Posted 21 октября 2024, 06:34

Published 21 октября 2024, 06:34

Modified 21 октября 2024, 06:37

Updated 21 октября 2024, 06:37

Жители Нижнего Тагила считают, что квадроберов нужно оставить в покое

Жители Нижнего Тагила считают, что квадроберов нужно оставить в покое

21 октября 2024, 06:34
Фото: Изображение Midjourney.
Каждый третий житель Нижнего Тагила придерживается мнения, что детей-квадроберов нужно оставить в покое. Опрос среди тагильчан проводился с 14 по 18 октября 2024 года.

Так, по мнению 34% тагильчан, совершеннолетним квадроберам надо отправляться к психиатру. 30% считают, что это одна из возможностей самовыражения и на это не нужно реагировать, сообщает TagilCity.ru сервис SuperJob.

10% респондентов предложили отправлять взрослых квадроберов на принудительные работы, два процента — штрафовать их.

Большинство горожан в возрасте до 34 лет считают, что на это самовыражение не стоит обращать внимания, а многие люди старше 45 лет утверждают, что квадроберы должны наблюдаться у психиатра.

По поводу детей, увлекающихся квадроберством, каждый третий тагильчанин придерживается мнения, что не стоит обращать внимание на это и запрещать детям этим заниматься. 30% опрошенных горожан уверены, что детей надо показать психологу, 12% респондентов предложили штрафовать родителей.

11% участников опроса сказали, что детей в таком случае надо принуждать к посещению спортивных секций или театральных кружков. Большинство более молодых людей поддерживают невмешательство в увлечение квадроберством, а большинство старшего поколения за вышеуказанные меры.

По мнению 87% опрошенных родителей, их дети квадроберством не интересуются. Квадроберы есть только у одного процента жителей города.

Напомним, в Екатеринбурге в школе №83 детям запретили заниматься квадроберством.

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