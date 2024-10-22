Автомобилист не уступил дорогу подростку на питбайке в поселке под Нижним Тагилом

Posted 22 октября, 08:51
Published 22 октября, 08:51
Modified 22 октября, 08:53
Updated 22 октября, 08:53
Водитель легкового транспорта при повороте налево не уступил дорогу питбайку, в результате чего произошла авария, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
В случившемся происшествии пострадали 13-летний водитель питбайка и его 17-летний пассажир. Обоих юношей отвезли в медучреждение. Водитель Ford уехал с места ЧП.
Мототранспорт одному из подростков подарил дедушка, он же обучил его вождению. Родители не разрешали сыну водить питбайк в их отсутствие.
Напомним, 18 октября 2024 года под Ирбитом столкнулись две машины, в результате чего пострадали два человека.