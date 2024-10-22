tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 октября, 08:51

Published 22 октября, 08:51

Modified 22 октября, 08:53

Updated 22 октября, 08:53

Автомобилист не уступил дорогу подростку на питбайке в поселке под Нижним Тагилом

Автомобилист не уступил дорогу подростку на питбайке в поселке под Нижним Тагилом

22 октября 2024, 08:51
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В поселке Горноуральский под Нижним Тагилом столкнулись автомобиль Ford Focus и питбайк, которым управлял 13-летний подросток. ДТП произошло 21 октября 2024 года.

Водитель легкового транспорта при повороте налево не уступил дорогу питбайку, в результате чего произошла авария, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

В случившемся происшествии пострадали 13-летний водитель питбайка и его 17-летний пассажир. Обоих юношей отвезли в медучреждение. Водитель Ford уехал с места ЧП.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Мототранспорт одному из подростков подарил дедушка, он же обучил его вождению. Родители не разрешали сыну водить питбайк в их отсутствие.

Напомним, 18 октября 2024 года под Ирбитом столкнулись две машины, в результате чего пострадали два человека.

Двое пострадали: в Заречном столкнулись два грузовика
Узнать подробнее
Читайте также:
Стали известны подробности ДТП с двумя автомобилями на Старателе в Нижнем ТагилеМолодой водитель иномарки скончался в результате ДТП в СеровеАвтомобили столкнулись около поселка Свободный в Свердловской области
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Горноуральский#Подростки#Автомобиль#ЧП#Пострадавшие#Поселок#Питбайк#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика