tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 октября, 08:42

Published 22 октября, 08:42

Modified 22 октября, 08:44

Updated 22 октября, 08:44

Депутата ЗакСО от Тагила Вячеслав Малых просят привлечь к уголовной ответственности

Депутата ЗакСО от Тагила Вячеслав Малых просят привлечь к уголовной ответственности

22 октября 2024, 08:42
Фото: tagilcity.ru
Экс-депутат Нижнетагильской городской думы и нынешний депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Малых может стать фигурантом уголовного дела. О том, почему в СМИ распространяется такая информация, выяснял TagilCity.ru.

Информация о том, что на Вячеслава Малых просят завести уголовное дело, появилась еще на прошлой неделе. В распоряжении редакции TagilCity.ru имеется документ, в котором некто просит привлечь экс-директора «Нижнетагильского холодильника» к уголовной ответственности за угрозы жизни и здоровью, с которым столкнулся заявитель еще в апреле 2024 года. Информации о вымогательстве в этот день, о которой идет речь в СМИ, — нет.

По бумаге, не имеющей «шапки», нельзя определить ни заявителя, ни отдел полиции, куда оно было подано. В пресс-службе МВД Нижнего Тагила информацию о деле раскрывать не стали и от официальных комментариев воздержались.

В СМИ тем не менее уточняют, что авторами заявления могут являться Сергей и Юрий Федореевы. Первый в настоящее время руководит фондом предпринимательства, а второй, судя по открытым источникам, до 2022 года занимался бизнесом в сфере оптовой торговли строительными материалами. ИП был исключен из реестра малого и среднего предпринимательства в 2022 году.

В беседе с корреспондентом TagilCity.ru Вячеслав Малых отметил, что он узнал о заявлении только из СМИ: никаких вызовов в полицию у него не было.

Сейчас в СМИ публикуются заведомо ложные сведения, порочащие мои честь и достоинство. Буду думать, как с этим быть. Я был в шоке, что там фигурируют Федореевы, хочется с ними поговорить. Я выгляжу каким-то вымогателем. Когда люди что-то вымогают, они что-то требуют — я-то ничего не требую. Для меня это новость, я считаю, что это недостоверно. Если будет мне официально что-то сказано, до тех пор — это ложные сведения. Кому это надо? Будем разбираться, — отметил депутат ЗакСо в беседе с TagilCity.ru.
Читайте также:
В Екатеринбурге мужчины получили 16 лет тюрьмы из-за гроба и свиной головы4 года колонии за сломанную жизнь: в Нижнем Тагиле закончился суд над делом БельковойВ Нижнем Тагиле отменили режим ЧС после обрушения дома на улице Сибирская 81
#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Полиция#Законодательное собрание#Депутаты#Депутат#Обвинение#Угроза убийством#Угрозы#Экс-депутат#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика