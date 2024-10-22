Депутата ЗакСО от Тагила Вячеслав Малых просят привлечь к уголовной ответственности

Информация о том, что на Вячеслава Малых просят завести уголовное дело, появилась еще на прошлой неделе. В распоряжении редакции TagilCity.ru имеется документ, в котором некто просит привлечь экс-директора «Нижнетагильского холодильника» к уголовной ответственности за угрозы жизни и здоровью, с которым столкнулся заявитель еще в апреле 2024 года. Информации о вымогательстве в этот день, о которой идет речь в СМИ, — нет.