Депутата ЗакСО от Тагила Вячеслав Малых просят привлечь к уголовной ответственности

Posted 22 октября, 08:42
Published 22 октября, 08:42
Modified 22 октября, 08:44
Updated 22 октября, 08:44
Информация о том, что на Вячеслава Малых просят завести уголовное дело, появилась еще на прошлой неделе. В распоряжении редакции TagilCity.ru имеется документ, в котором некто просит привлечь экс-директора «Нижнетагильского холодильника» к уголовной ответственности за угрозы жизни и здоровью, с которым столкнулся заявитель еще в апреле 2024 года. Информации о вымогательстве в этот день, о которой идет речь в СМИ, — нет.
По бумаге, не имеющей «шапки», нельзя определить ни заявителя, ни отдел полиции, куда оно было подано. В пресс-службе МВД Нижнего Тагила информацию о деле раскрывать не стали и от официальных комментариев воздержались.
В СМИ тем не менее уточняют, что авторами заявления могут являться Сергей и Юрий Федореевы. Первый в настоящее время руководит фондом предпринимательства, а второй, судя по открытым источникам, до 2022 года занимался бизнесом в сфере оптовой торговли строительными материалами. ИП был исключен из реестра малого и среднего предпринимательства в 2022 году.
В беседе с корреспондентом TagilCity.ru Вячеслав Малых отметил, что он узнал о заявлении только из СМИ: никаких вызовов в полицию у него не было.
Сейчас в СМИ публикуются заведомо ложные сведения, порочащие мои честь и достоинство. Буду думать, как с этим быть. Я был в шоке, что там фигурируют Федореевы, хочется с ними поговорить. Я выгляжу каким-то вымогателем. Когда люди что-то вымогают, они что-то требуют — я-то ничего не требую. Для меня это новость, я считаю, что это недостоверно. Если будет мне официально что-то сказано, до тех пор — это ложные сведения. Кому это надо? Будем разбираться, — отметил депутат ЗакСо в беседе с TagilCity.ru.