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Posted 22 октября, 04:04

Published 22 октября, 04:04

Modified 22 октября, 04:06

Updated 22 октября, 04:06

Деревня под Екатеринбургом больше недели назад осталась без связи

Деревня под Екатеринбургом больше недели назад осталась без связи

22 октября 2024, 04:04
Фото: 1MI
В деревне Большое Седельниково под Екатеринбургом пропала мобильная связь больше недели назад.

Связь исчезла после того, как была обесточена вышка мобильной связи. По словам одного из местных жителей, кто и почему обесточил вышку — людям не объясняют, пишет Е1.

В компании «Россети Урал» сообщили, что в населенном пункте проводятся работы на электросетях, а также проходит локальное отключение электричества.

В связи с этим энергоснабжение своей техники компания переводит на другие источники питания. Из-за этого у людей могут возникнуть трудности с использованием мобильной сети.

Напомним, 4 октября 2024 года в центре Нижнего Тагила пропали отопление и горячая вода из-за ремонтных работ.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Связь#ЧП#Деревня#Электросети#Мобильная связь#18+#Екатеринбург#Инцидент#Местные жители#Россети Урал
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