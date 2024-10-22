Деревня под Екатеринбургом больше недели назад осталась без связи

Posted 22 октября, 04:04
Published 22 октября, 04:04
Modified 22 октября, 04:06
Updated 22 октября, 04:06
Связь исчезла после того, как была обесточена вышка мобильной связи. По словам одного из местных жителей, кто и почему обесточил вышку — людям не объясняют, пишет Е1.
В компании «Россети Урал» сообщили, что в населенном пункте проводятся работы на электросетях, а также проходит локальное отключение электричества.
В связи с этим энергоснабжение своей техники компания переводит на другие источники питания. Из-за этого у людей могут возникнуть трудности с использованием мобильной сети.
Напомним, 4 октября 2024 года в центре Нижнего Тагила пропали отопление и горячая вода из-за ремонтных работ.