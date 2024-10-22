Детский омбудсмен Свердловской области предложил равнять детей мигрантов к инвалидам

Posted 22 октября 2024, 04:52
Published 22 октября 2024, 04:52
Modified 22 октября 2024, 04:54
Updated 22 октября 2024, 04:54
По словам чиновника, данная мера даст возможность сделать меньше классы для учеников, которые не владеют русским языком, а также доплачивать педагогам, рассказал он в эфире телеканала «ОТВ».
Мороков отметил, что в Екатеринбурге есть два учебных учреждения, в которых учатся много детей иностранных граждан, в связи с чем нужно применять другой подход к организации учебы. Это поможет детям адаптироваться и лучше учиться.
Напомним, в школе №86 в Екатеринбурге был расформирован восьмой класс из-за проблем, которые есть в учебной организации.