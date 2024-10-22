tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 октября 2024, 04:52

Published 22 октября 2024, 04:52

Modified 22 октября 2024, 04:54

Updated 22 октября 2024, 04:54

Детский омбудсмен Свердловской области предложил равнять детей мигрантов к инвалидам

Детский омбудсмен Свердловской области предложил равнять детей мигрантов к инвалидам

22 октября 2024, 04:52
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Мигранты
Детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков предложить относить детей мигрантов к категории детей, имеющих инвалидность.

По словам чиновника, данная мера даст возможность сделать меньше классы для учеников, которые не владеют русским языком, а также доплачивать педагогам, рассказал он в эфире телеканала «ОТВ».

Мороков отметил, что в Екатеринбурге есть два учебных учреждения, в которых учатся много детей иностранных граждан, в связи с чем нужно применять другой подход к организации учебы. Это поможет детям адаптироваться и лучше учиться.

Напомним, в школе №86 в Екатеринбурге был расформирован восьмой класс из-за проблем, которые есть в учебной организации.

В Свердловской области власти запретят мигрантам работать в общественном транспорте
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле несколько школ закрыли на карантинЖители Нижнего Тагила назвали своих любимых учителейВ Екатеринбурге учителям начали доплачивать за работу с детьми мигрантов
#Елизавета Зиборова#Общество#Дети#Свердловская область#Педагоги#Школа#Инвалиды#Мигранты#Учеба#Екатеринбург#Адаптация#Детский омбудсмен
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика