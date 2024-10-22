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Posted 22 октября, 15:06

Published 22 октября, 15:06

Modified 22 октября, 15:08

Updated 22 октября, 15:08

Девушка сломала руку в 109 автобусе по дороге в Верхнюю Салду

Девушка сломала руку в 109 автобусе по дороге в Верхнюю Салду

22 октября 2024, 15:06
Фото: 1MI
Девушка сломала руку из-за неаккуратного вождения водителя 109-го автобуса по дороге в Верхнюю Салду.

Как сообщают в группе ВКонтакте «вСалде», девушка ехала из Нижнего Тагила в Верхнюю Салду на 109 автобусе. В селе Покровское водитель не сбавил скорость на «лежачем полицейском», из-за чего девушка получила травму.

В больнице Верхней Салды девушке поставили диагноз «ушиб». Но родители пострадавшей посчитали, что диагноз неверный из-за внешнего вида руки, и обратились в больницу Нижнего Тагила. Там девушке диагностировали перелом с вывихом.

Да-да, я тоже на неделе ездила, как дрова вез. При том много людей стоя едут. Ужас, — поделилась в комментариях читательница паблика.

Напомним, в Екатеринбурге пассажиры ехали в горящем автобусе. Водителя пожар не смутил.

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