Девушка сломала руку в 109 автобусе по дороге в Верхнюю Салду

Posted 22 октября, 15:06
Published 22 октября, 15:06
Modified 22 октября, 15:08
Updated 22 октября, 15:08
Как сообщают в группе ВКонтакте «вСалде», девушка ехала из Нижнего Тагила в Верхнюю Салду на 109 автобусе. В селе Покровское водитель не сбавил скорость на «лежачем полицейском», из-за чего девушка получила травму.
В больнице Верхней Салды девушке поставили диагноз «ушиб». Но родители пострадавшей посчитали, что диагноз неверный из-за внешнего вида руки, и обратились в больницу Нижнего Тагила. Там девушке диагностировали перелом с вывихом.
Да-да, я тоже на неделе ездила, как дрова вез. При том много людей стоя едут. Ужас, — поделилась в комментариях читательница паблика.
Напомним, в Екатеринбурге пассажиры ехали в горящем автобусе. Водителя пожар не смутил.