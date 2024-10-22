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Posted 22 октября, 05:43

Published 22 октября, 05:43

Modified 22 октября, 09:25

Updated 22 октября, 09:25

Девушка в Екатеринбурге взяла кредит на 1,5 млн для мужчины и лишилась денег

Девушка в Екатеринбурге взяла кредит на 1,5 млн для мужчины и лишилась денег

22 октября 2024, 05:43
Фото: 1MI
В Екатеринбурге молодой человек обманул 23-летнюю девушку, выманив у нее полтора миллиона рублей.

Некоторое время назад девушка познакомилась с молодым человеком, с которым стала встречаться. Вскоре он попросил у нее одолжить ему 200 тысяч. Екатеринбурженка перевела их ему с кредитной карты, пишет Ура.ру.

Затем юноша сказал, что им надо закончить отношения, так как у него есть задолженность более 800 тысяч. Девушка, испугавшись расставания, оформила кредит под залог своего жилья. Когда она поняла, что возврата денег не будет, обратилась в полицию. Возбуждено дело.

Напомним, в Нижней Туре риелтор пообещал пенсионерке продать ей квартиру, однако взял деньги и исчез. Суд обязал мошенника вернуть деньги.

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