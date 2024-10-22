Девушка в Екатеринбурге взяла кредит на 1,5 млн для мужчины и лишилась денег

Затем юноша сказал, что им надо закончить отношения, так как у него есть задолженность более 800 тысяч. Девушка, испугавшись расставания, оформила кредит под залог своего жилья. Когда она поняла, что возврата денег не будет, обратилась в полицию. Возбуждено дело.