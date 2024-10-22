Диван снова как из магазина: как легко и просто очистить мебель от пыли без пылесоса

Posted 22 октября, 13:56
Published 22 октября, 13:56
Modified 22 октября, 13:58
Updated 22 октября, 13:58
Чем больше вы используете диван, тем больше вероятность, что он является настоящим «королевством» пыли. Со временем ситуация только усугубляется: ткань обивки становится более пористой и буквально притягивает к себе частички шерсти, волос, кожи человека и животных, уличного песка и прочих «прелестей». Почистить диван можно пылесосом, но если его нет под рукой, то придется воспользоваться подручными средствами.
Если диван очень грязный, то сначала его нужно просто-напросто подмести.
Старая добрая щетка спешит на помощь! Снимите все подушки, а потом смахните ею мусор, двигаясь сверху вниз и избегая сильного давления, — дала совет главный специалист клининговой компании Тану Гревал.
Обычный веник здесь не подойдет: нужно приспособление с более жесткой щетиной. Однако «подметать» обивку следует аккуратно, чтобы не повредить ткань.
Во времена СССР в выходные дни дворы многоэтажек наполнялись гулкими звуками: граждане выбивали пыль из ковров. Их растягивали на специальных вешалах и использовали специальные пластиковые выбивалки с гибкой ручкой. Многие хозяева сохранили их до сей поры. Если такая вещь завалялась и у вас, считайте, что вам повезло — диван можно выбить, как и ковер. Вытаскивать его во двор, если вы живете в квартире, та еще задача, поэтому попробуем альтернативный способ. Возьмите большую старую простыню, намочите ее, как следует отожмите и расстелите на диване. Начинайте выбивать, и вы увидите, как пыль постепенно впитывается в простыню, но не разлетается при этом по комнате. Если диван очень грязный, прополощите ткань, снова отожмите и повторите процедуру.
Существует множество разных средств для чистки диванной обивки, однако даже профессиональные клинеры чаще применяют обычную мыльную воду. Достаточно капнуть несколько капель геля для мытья посуды или жидкого мыла в воду, чтобы приготовить раствор. Он не должен сильно пениться. Возьмите салфетку из микрофибры, намочите и начинайте мыть обивку. Не допускайте ее переувлажнения, иначе мебель будет сохнуть несколько дней. После налейте в таз чистой воды и пройдитесь по поверхности еще раз.
Необязательный, но крайне желательный шаг: ведь мало просто избавиться от пыли, важно также убить бактерии и зловредных пылевых клещей. Если в доме нет пароочистителя, то можно воспользоваться самым обычным бытовым отпаривателем для одежды и даже утюгом с функцией отпаривания. Обработайте диван, а затем оставьте его на некоторое время. Пользоваться им можно будет только тогда, когда обивка полностью высохнет — иначе на ней могут остаться разводы и пятна.
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Источник: thevoicemag.ru.