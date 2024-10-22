Диван снова как из магазина: как легко и просто очистить мебель от пыли без пылесоса

Во времена СССР в выходные дни дворы многоэтажек наполнялись гулкими звуками: граждане выбивали пыль из ковров. Их растягивали на специальных вешалах и использовали специальные пластиковые выбивалки с гибкой ручкой. Многие хозяева сохранили их до сей поры. Если такая вещь завалялась и у вас, считайте, что вам повезло — диван можно выбить, как и ковер. Вытаскивать его во двор, если вы живете в квартире, та еще задача, поэтому попробуем альтернативный способ. Возьмите большую старую простыню, намочите ее, как следует отожмите и расстелите на диване. Начинайте выбивать, и вы увидите, как пыль постепенно впитывается в простыню, но не разлетается при этом по комнате. Если диван очень грязный, прополощите ткань, снова отожмите и повторите процедуру.