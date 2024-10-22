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Posted 22 октября, 13:56

Published 22 октября, 13:56

Modified 22 октября, 13:58

Updated 22 октября, 13:58

Диван снова как из магазина: как легко и просто очистить мебель от пыли без пылесоса

Диван снова как из магазина: как легко и просто очистить мебель от пыли без пылесоса

22 октября 2024, 13:56
Фото: Photo by Jorge Moncayo on Unsplash
Сюжет
Дом и сад
Диван, особенно если вы не используете накидку, быстро собирает пыль, которая является источником бактерий, грибов и пылевых клещей. Как почистить это громоздкий предмет интерьера, если под рукой нет пылесоса?

Чем больше вы используете диван, тем больше вероятность, что он является настоящим «королевством» пыли. Со временем ситуация только усугубляется: ткань обивки становится более пористой и буквально притягивает к себе частички шерсти, волос, кожи человека и животных, уличного песка и прочих «прелестей». Почистить диван можно пылесосом, но если его нет под рукой, то придется воспользоваться подручными средствами.

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Шаг 1. Уборка основного мусора

Если диван очень грязный, то сначала его нужно просто-напросто подмести.

Старая добрая щетка спешит на помощь! Снимите все подушки, а потом смахните ею мусор, двигаясь сверху вниз и избегая сильного давления, — дала совет главный специалист клининговой компании Тану Гревал.

Обычный веник здесь не подойдет: нужно приспособление с более жесткой щетиной. Однако «подметать» обивку следует аккуратно, чтобы не повредить ткань.

Шаг 2. Старая добрая выбивалка

Во времена СССР в выходные дни дворы многоэтажек наполнялись гулкими звуками: граждане выбивали пыль из ковров. Их растягивали на специальных вешалах и использовали специальные пластиковые выбивалки с гибкой ручкой. Многие хозяева сохранили их до сей поры. Если такая вещь завалялась и у вас, считайте, что вам повезло — диван можно выбить, как и ковер. Вытаскивать его во двор, если вы живете в квартире, та еще задача, поэтому попробуем альтернативный способ. Возьмите большую старую простыню, намочите ее, как следует отожмите и расстелите на диване. Начинайте выбивать, и вы увидите, как пыль постепенно впитывается в простыню, но не разлетается при этом по комнате. Если диван очень грязный, прополощите ткань, снова отожмите и повторите процедуру.

Фото: Photo by Robert Larsson on Unsplash

Шаг 3. Водные процедуры

Существует множество разных средств для чистки диванной обивки, однако даже профессиональные клинеры чаще применяют обычную мыльную воду. Достаточно капнуть несколько капель геля для мытья посуды или жидкого мыла в воду, чтобы приготовить раствор. Он не должен сильно пениться. Возьмите салфетку из микрофибры, намочите и начинайте мыть обивку. Не допускайте ее переувлажнения, иначе мебель будет сохнуть несколько дней. После налейте в таз чистой воды и пройдитесь по поверхности еще раз.

Шаг 4. Пар как завершающий штрих

Необязательный, но крайне желательный шаг: ведь мало просто избавиться от пыли, важно также убить бактерии и зловредных пылевых клещей. Если в доме нет пароочистителя, то можно воспользоваться самым обычным бытовым отпаривателем для одежды и даже утюгом с функцией отпаривания. Обработайте диван, а затем оставьте его на некоторое время. Пользоваться им можно будет только тогда, когда обивка полностью высохнет — иначе на ней могут остаться разводы и пятна.

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Источник: thevoicemag.ru.

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