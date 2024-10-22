Дома теплота и счета за электричество радуют: найден самый дешевый способ отопления

Posted 22 октября, 12:04
Published 22 октября, 12:04
Modified 22 октября, 12:05
Updated 22 октября, 12:05
Почти все мы воспринимает кондиционер как средство, с помощью которого можно пережить летнюю жару. А знаете ли вы, что с его помощью можно не только охлаждать, но и отапливать дом? Правда, для этого в доме должен быть установлен инверторный кондиционер с функцией обогрева.
Оказывается, что обогрев дома с помощью кондиционера обходится в разы дешевле, чем отопление от электрических котлов или радиаторов. Автор канала «Стеклянная сказка» рассказал об опыте своего знакомого, который живет в одном из уральских регионов. Когда семья решила построить загородный дом, то остро встал вопрос об отоплении. Сначала семья пользовалась обычным электрическим котлом, а затем попробовала обогревать дом с помощью кондиционера. Чтобы сравнить два способа, хозяин решил провести мониторинг и выяснить, сколько электричества тратит котел, а сколько кондиционер. После двухмесячного эксперимента он схватился за голову.
Январь-месяц с 1 по 31 работал тепловой насос ВОЗДУХ — ВОДА, электричества было откушано 569 киловатт днем и 612 ночью. Следующий месяц работал электрокотел ЭВАН, который умудрился за февраль (28 дней) намотать днем 1425 киловатт, а ночью 1519. Итого: 2944 в месяц против 1181, или 105 Квт за сутки против 38. Если же посчитать на часы, то получится 4,3 киловатта в час против 1,6, — пишет автор канала «Стеклянная сказка».
Кондиционер оказался настоящим спасением, однако, к сожалению, появился один неприятный нюанс, который пришлось учитывать. Кондиционер начинал барахлить, на внешнем коробе образовывалась наледь, если температура воздуха опускалась ниже -15 градусов. Таким образом, пришлось учитывать прогноз погоды и чаще посматривать на градусник. Осенью и в теплые зимние дни работал кондиционер, в морозы в битву с холодом вступал электрический котел.
Но даже с учетом этого нюанса семье удалось сэкономить за холодный сезон значительную сумму денег на счетах за электричество.
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