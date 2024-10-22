Дома теплота и счета за электричество радуют: найден самый дешевый способ отопления

Оказывается, что обогрев дома с помощью кондиционера обходится в разы дешевле, чем отопление от электрических котлов или радиаторов. Автор канала «Стеклянная сказка» рассказал об опыте своего знакомого, который живет в одном из уральских регионов. Когда семья решила построить загородный дом, то остро встал вопрос об отоплении. Сначала семья пользовалась обычным электрическим котлом, а затем попробовала обогревать дом с помощью кондиционера. Чтобы сравнить два способа, хозяин решил провести мониторинг и выяснить, сколько электричества тратит котел, а сколько кондиционер. После двухмесячного эксперимента он схватился за голову.