Екатеринбуржцы пожаловались на отсутствие долларов в банках

Posted 22 октября, 06:16
Published 22 октября, 06:16
Modified 22 октября, 06:18
Updated 22 октября, 06:18
После жалоб жителей Среднего Урала на невозможность купить доллары ни в одном банке, корреспондент Е1 обошел популярные филиалы.
Из всех отделений доллары оказались только в ВТБ, и то только старого образца. Их сейчас принимают не везде. В этом же отделении журналисту объяснили, что банки продают только ту валюту, которую в течение дня принесли на продажу другие люди. В финансовой организации утверждают, что острой нехватки валюты сейчас нет.
Ранее в крупном банке посчитали, сколько средств россияне хранят на вкладах.