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Posted 22 октября, 06:16

Published 22 октября, 06:16

Modified 22 октября, 06:18

Updated 22 октября, 06:18

Екатеринбуржцы пожаловались на отсутствие долларов в банках

Екатеринбуржцы пожаловались на отсутствие долларов в банках

22 октября 2024, 06:16
Фото: 1MI
В банках Екатеринбурга невозможно приобрести валюту.

После жалоб жителей Среднего Урала на невозможность купить доллары ни в одном банке, корреспондент Е1 обошел популярные филиалы.

Из всех отделений доллары оказались только в ВТБ, и то только старого образца. Их сейчас принимают не везде. В этом же отделении журналисту объяснили, что банки продают только ту валюту, которую в течение дня принесли на продажу другие люди. В финансовой организации утверждают, что острой нехватки валюты сейчас нет.

Ранее в крупном банке посчитали, сколько средств россияне хранят на вкладах.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Экономика#Доллар#Доллары#Екатеринбург
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