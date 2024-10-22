Екатеринбуржцы пожаловались на отсутствие долларов в банках

Из всех отделений доллары оказались только в ВТБ, и то только старого образца. Их сейчас принимают не везде. В этом же отделении журналисту объяснили, что банки продают только ту валюту, которую в течение дня принесли на продажу другие люди. В финансовой организации утверждают, что острой нехватки валюты сейчас нет.