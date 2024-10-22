Как заточить нож без бруска и специальных приспособлений: лайфхаки для смекалистых

Posted 22 октября, 10:57
Published 22 октября, 10:57
Modified 22 октября, 10:59
Updated 22 октября, 10:59
Если вы пошли в поход, а нож, который вы взяли с собой, оказался тупым, попробуйте проявить смекалку. Оглядитесь вокруг — вернуть остроту лезвию вы сможете с помощью подручных средств.
Переверните керамическую тарелку или чашку, чтобы использовать ее нескользящую нижнюю часть. Проведите лезвием ножа по грубой поверхности под углом примерно 20 градусов, стараясь не менять положение. Пройдитесь несколько раз с каждой стороны лезвия.
Используйте тупую сторону ножа (обух). Проводите режущей частью ножа вдоль спинки столового ножа, пытаясь выдерживать одинаковый угол.
Если у вас есть кожаный ремень, его можно использовать как средство для заточки. Проведите лезвием ножа по ремню несколько раз в каждую сторону под небольшим углом.
Найдите гладкий и твердый камень. Используйте его так же, как точильный камень, проведя несколько раз лезвием по камню с каждой стороны.
Если есть наждачная бумага, закрепите ее на ровной поверхности. Проведите ножом по наждачке под углом, постепенно переходя от более крупного зерна к мелкому. Вместо бумаги также можно использовать пилку для ногтей, на которой есть похожий абразивный слой.
Оптимальный угол заточки для большинства кухонных ножей составляет 15-20 градусов. Вы можете использовать уголок или просто приблизительно придерживаться этого угла на глаз. Держите нож под углом и перемещайте лезвие по камню от «пятки» к кончику, отталкивая от себя. Ведите равномерно — сильно давить не нужно. Повторяйте движение по всей длине лезвия, чередуя стороны. Обычно достаточно 10-15 проходов с каждой стороны. Всегда соблюдайте осторожность при заточке, чтобы избежать травм.
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Источники: sdelaysam-svoimirukami.ru, .belnovosti.by.