Как заточить нож без бруска и специальных приспособлений: лайфхаки для смекалистых

Оптимальный угол заточки для большинства кухонных ножей составляет 15-20 градусов. Вы можете использовать уголок или просто приблизительно придерживаться этого угла на глаз. Держите нож под углом и перемещайте лезвие по камню от «пятки» к кончику, отталкивая от себя. Ведите равномерно — сильно давить не нужно. Повторяйте движение по всей длине лезвия, чередуя стороны. Обычно достаточно 10-15 проходов с каждой стороны. Всегда соблюдайте осторожность при заточке, чтобы избежать травм.