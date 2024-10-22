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Posted 22 октября, 10:57

Published 22 октября, 10:57

Modified 22 октября, 10:59

Updated 22 октября, 10:59

Как заточить нож без бруска и специальных приспособлений: лайфхаки для смекалистых

Как заточить нож без бруска и специальных приспособлений: лайфхаки для смекалистых

22 октября 2024, 10:57
Фото: 1MI
Сюжет
Дом и сад
Если у вас затупился нож, а под рукой нет специальных ножеточек и даже банального бруска, не переживайте — выход есть. Предлагаем вашему вниманию несколько способов, которые помогут выйти из затруднительного положения.

Если вы пошли в поход, а нож, который вы взяли с собой, оказался тупым, попробуйте проявить смекалку. Оглядитесь вокруг — вернуть остроту лезвию вы сможете с помощью подручных средств.

Керамическая посуда

Переверните керамическую тарелку или чашку, чтобы использовать ее нескользящую нижнюю часть. Проведите лезвием ножа по грубой поверхности под углом примерно 20 градусов, стараясь не менять положение. Пройдитесь несколько раз с каждой стороны лезвия.

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Стальной столовый нож

Используйте тупую сторону ножа (обух). Проводите режущей частью ножа вдоль спинки столового ножа, пытаясь выдерживать одинаковый угол.

Ремень из кожи

Если у вас есть кожаный ремень, его можно использовать как средство для заточки. Проведите лезвием ножа по ремню несколько раз в каждую сторону под небольшим углом.

Камень

Найдите гладкий и твердый камень. Используйте его так же, как точильный камень, проведя несколько раз лезвием по камню с каждой стороны.

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Наждачная бумага

Если есть наждачная бумага, закрепите ее на ровной поверхности. Проведите ножом по наждачке под углом, постепенно переходя от более крупного зерна к мелкому. Вместо бумаги также можно использовать пилку для ногтей, на которой есть похожий абразивный слой.

Как правильно точить нож

Оптимальный угол заточки для большинства кухонных ножей составляет 15-20 градусов. Вы можете использовать уголок или просто приблизительно придерживаться этого угла на глаз. Держите нож под углом и перемещайте лезвие по камню от «пятки» к кончику, отталкивая от себя. Ведите равномерно — сильно давить не нужно. Повторяйте движение по всей длине лезвия, чередуя стороны. Обычно достаточно 10-15 проходов с каждой стороны. Всегда соблюдайте осторожность при заточке, чтобы избежать травм.

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Источники: sdelaysam-svoimirukami.ru, .belnovosti.by.

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