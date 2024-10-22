Концерты, выставки и национальные костюмы: как Тагил отметит День народного единства

Posted 22 октября, 11:51
Published 22 октября, 11:51
Modified 22 октября, 11:53
Updated 22 октября, 11:53
Список состоит из более чем 60 пунктов. Жители города и пригорода смогут выбрать удобное для себя время и посетить интересующее мероприятие.
Так, например, в досуговом центре «Урал» состоятся выставка книг и фотографий «Через летопись времён» и «Фестиваль народных игр». В ДШИ пройдут патриотические инсталляции и выставки, а во дворцах культуры — праздничные концерты.
3 ноября музеи Нижнего Тагила приглашают всех на «Ночь искусств-2024». Самая насыщенная программа предполагается, конечно, 4 ноября. Музей ИЗО продолжит «Ночь искусств-2024», в филармонии будут звучать хиты ВИА СССР от «Тагильских гармоник», ТОС «Новокушвинский» организует спортивно-игровую программу «Под небом единым», выяснила редакция TagilCity.ru.
Тагильчан ждут познавательные беседы, игровые и молодежные программы, исторические экскурсы, уроки гражданственности, викторины, мастер-классы, кино-квизы, квесты. А администрация Ленинского района в соцсетях проведет онлайн-флэшмоб костюмов народов России.
Напомним, что россиянам из-за Дня народного единства сократят рабочую неделю.