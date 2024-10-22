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Posted 22 октября, 15:51

Published 22 октября, 15:51

Modified 22 октября, 15:53

Updated 22 октября, 15:53

В Нижнем Тагиле юные стритрейсеры разбили автомобиль

Молодые тагильские стритрейсеры разбили автомобиль на улице Южной

22 октября 2024, 15:51
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле юные стритрейсеры разбили автомобиль

В Нижнем Тагиле подростки гоняли на автомобиле посреди ночи в одном из дворов на улице Южной. Лихой заезд закончился ДТП.

Дорожный инцидент произошел в ночь на вторник, 22 октября, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил».

Четверо подростков, трое юношей и девушка, устроил заезд со скрежетом тормозов и громкими гудками. Местные жители сделали компании замечание, после чего они совершили резкий маневр, сдали назад и врезались в стоящую машину. После этого молодые люди скрылись с места ДТП.

В ГАИ данный инцидент пока не комментировали.

Ранее под Новоуральском 16-летний подросток попал в аварию на отцовском мотоцикле.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Подростки#Автомобиль#Стритрейсеры#Екатеринбург
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