Молодые тагильские стритрейсеры разбили автомобиль на улице Южной

Четверо подростков, трое юношей и девушка, устроил заезд со скрежетом тормозов и громкими гудками. Местные жители сделали компании замечание, после чего они совершили резкий маневр, сдали назад и врезались в стоящую машину. После этого молодые люди скрылись с места ДТП.