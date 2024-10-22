Молодые тагильские стритрейсеры разбили автомобиль на улице Южной

Posted 22 октября, 15:51
Published 22 октября, 15:51
Modified 22 октября, 15:53
Updated 22 октября, 15:53
Дорожный инцидент произошел в ночь на вторник, 22 октября, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил».
Четверо подростков, трое юношей и девушка, устроил заезд со скрежетом тормозов и громкими гудками. Местные жители сделали компании замечание, после чего они совершили резкий маневр, сдали назад и врезались в стоящую машину. После этого молодые люди скрылись с места ДТП.
В ГАИ данный инцидент пока не комментировали.
Ранее под Новоуральском 16-летний подросток попал в аварию на отцовском мотоцикле.