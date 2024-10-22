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Posted 22 октября, 13:03

Published 22 октября, 13:03

Modified 22 октября, 13:05

Updated 22 октября, 13:05

Муж и дети больше не спотыкаются о банки с огурцами: где хранить закрутки в квартире

Муж и дети больше не спотыкаются о банки с огурцами: где хранить закрутки в квартире

22 октября 2024, 13:03
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дом и сад
Что может быть лучше, чем баночка малинового варенья или хрустящие огурчики зимой! Однако, если вы живете в квартире и не имеете ни погреба, ни подвала, то хранение закруток может быть настоящей проблемой. Предлагаем вам несколько подходящих вариантов, куда поставить банки.

Многие хозяйки сокращают количество закруток и заготовок по одной простой причине — их просто негде хранить. Действительно, где разместить все эти многочисленные баночки с огурцами, помидорами, зимними салатами, вареньем и прочими дарами нашего дачного участка, если нет никакого подсобного помещения? Можно, конечно, попросить более удачливых соседей, у которых есть подвал или погреб, выделить вам полочку, но этот вариант подходит для тех, у кого квадратных метров совсем уж мало. Попробуйте лучше воспользоваться нашими советами и расставить лечо и квашеную капусту в собственной квартире.

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Где именно можно разместить баночки?

  • Кухонные шкафы. Наверняка, это первое, что приходит на ум. Выберите самый прохладный и затемненный уголок и разместите банки на полках, потеснив пакеты с крупами, сахаром и упаковку с чаем.
  • Кладовка. В квартирах советской планировки (сталинках, хрущевках и брежневках) были предусмотрены кладовки. Правда, многие во время ремонта разобрали их, чтобы увеличить полезную жилплощадь. Ну и зря! Эти кладовки весьма удобны для хранения разных вещей, в том числе заготовок — достаточно просто сделать полки вдоль стен.
Фото: Изображение Midjourney
  • Антресоли. Еще одно полезное изобретение советских строителей. Если вы не успели их разобрать, то расставьте банки с огурцами и помидорами сверху. Так они не займут ваше жизненное пространство и не будут мозолить глаза.
  • Застекленный балкон. Хранить банки на открытом балконе не самая лучшая идея, но если лоджия закрыта, то разместите заготовки там. Если она не отапливается, то банки придется дополнительно укрыть.

Нужно помнить, что заготовки нельзя хранить вблизи батарей и отопительных приборов: если банки перегреются, то заготовки могут взлететь на воздух.

Ранее стало известно, чем отапливать загородный или дачный дом, чтобы сэкономить на счетах за электричество.

Источники: ivd.ru, belnovosti.by.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Квартира#Огурцы#Дом#Помидоры#Окружающая среда#Хранение#Заготовки#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
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