Муж и дети больше не спотыкаются о банки с огурцами: где хранить закрутки в квартире

Многие хозяйки сокращают количество закруток и заготовок по одной простой причине — их просто негде хранить. Действительно, где разместить все эти многочисленные баночки с огурцами, помидорами, зимними салатами, вареньем и прочими дарами нашего дачного участка, если нет никакого подсобного помещения? Можно, конечно, попросить более удачливых соседей, у которых есть подвал или погреб, выделить вам полочку, но этот вариант подходит для тех, у кого квадратных метров совсем уж мало. Попробуйте лучше воспользоваться нашими советами и расставить лечо и квашеную капусту в собственной квартире.