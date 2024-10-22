Муж и дети больше не спотыкаются о банки с огурцами: где хранить закрутки в квартире

Posted 22 октября, 13:03
Published 22 октября, 13:03
Modified 22 октября, 13:05
Updated 22 октября, 13:05
Многие хозяйки сокращают количество закруток и заготовок по одной простой причине — их просто негде хранить. Действительно, где разместить все эти многочисленные баночки с огурцами, помидорами, зимними салатами, вареньем и прочими дарами нашего дачного участка, если нет никакого подсобного помещения? Можно, конечно, попросить более удачливых соседей, у которых есть подвал или погреб, выделить вам полочку, но этот вариант подходит для тех, у кого квадратных метров совсем уж мало. Попробуйте лучше воспользоваться нашими советами и расставить лечо и квашеную капусту в собственной квартире.
Где именно можно разместить баночки?
Нужно помнить, что заготовки нельзя хранить вблизи батарей и отопительных приборов: если банки перегреются, то заготовки могут взлететь на воздух.
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Источники: ivd.ru, belnovosti.by.