Обратная сторона медали: самые резонансные «тюремные страшилки»

«Уполномоченные» люди выясняют у каждого, кто и сколько может заплатить. Взамен на это предлагают более легкие условия отсидки. Чем больше заплатишь, тем больше поощрений. Например, разрешат не чистить территорию. Есть люди, кто и 2 миллиона вносил, они потом вообще ничего не делали.