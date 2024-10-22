Обратная сторона медали: самые резонансные «тюремные страшилки»

Posted 22 октября, 10:06
Published 22 октября, 10:06
Modified 22 октября, 10:08
Updated 22 октября, 10:08
Больше всего ужастиков ходит об исправительной колонии №5. О самой популярной «забаве» сотрудников этого учреждения ранее рассказывал П. Ковязин, отбывавший наказание в течение 12 лет (с 2004 по 2016 годы):
Надзиратели любят так называемую «растяжку». Положение, при котором руками упираешься в стену и максимально широко расставляешь ноги. При этом по ногам бьют, чтоб встали еще шире, даже если не можешь. Падаешь — бьют, встаешь, но не так, — бьют. Вследствие чего мне порвали связки. Могут много часов подряд устраивать такие тренировки. День дают отдыхать и потом снова 10 дней «тренировки».
Как отмечал бывший заключенный, надзиратели колонии следят за тем, чтобы никто не умер во время экзекуций.
Связки постоянно болели, травмам не давали зажить. Один раз меня даже между ног стали бить, я упал. Они поднимают и по новой. Как-то во время таких действий я сильно ударился головой, и надзиратели сразу спросили, мол, чего же ты делаешь, убиться решил, что ли? Смертей они боятся, бьют так, чтоб следов не нашли потом. У нас только одно решение в такой ситуации — самим себе вред наносить. Только так они остановятся, потому что им придется объяснения писать. Они этого не любят.
В холодное время у осужденных даже забирали теплую верхнюю одежду.
Снег уже шел тогда, я стал возмущаться, а меня активист* ударил в лицо. Когда я упал, стал пинать. Меня потом отправили мыться, чтобы крови не было, но никаких протоколов не делали. Если пожалуешься — получишь еще сильнее.
*Активисты — осужденные, которые сотрудничают с администрацией ИК.
С 2012 по 2016 годы в пятой колонии «сидел» А. Бодров:
Когда нас переводили из этапных камер, то гнали по коридорам, как скот. Пинали, чтобы мы шли быстрее, оскорбляли. Если ты замешкался — сразу удар, а еще вещи портили и выкидывали.
По словам мужчины, через активистов администрация вымогала деньги.
Я хотел видеться с родственниками, поэтому платил от 500 до 1 тысячи рублей примерно по 3 раза в год. Есть и те, кто скидывал больше.
Если осужденные начинали сопротивляться, то наказание становилось неприемлемым.
Один из активистов пытался стрясти деньги с таджика, за него заступился другой зэк. Они оба избили этого активиста потом. Когда их разняли, нежелающих платить отвели в дежурную часть, а их крики оттуда все потом слышали. Говорили, что их в санчасти держали связанными, долго их никто не видел после случившегося.
Резонансная история, о которой писали многие свердловские СМИ, связана с заключенным Фарухом Бердиевым. Он сообщил о шестилетних издевательствах над ним со стороны сотрудников все той же колонии №5:
Я не суицидник, но пришлось разрезать тупым лезвием свой живот, чтоб остановить пытки. Потом меня отвели в санчасть, связали и приказали не оказывать сопротивление. Стали зашивать без каких-либо обезболов, просто мясо рукой в живот засунули и все. В ответ на мои крики, только говорили заткнуться. Стали угрожать, чтоб никому не говорил об этом, иначе изнасилуют и покажут другим зэкам.
После случившегося с осужденным даже встречалась уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова и пообещела ему охрану. Следственный комитет тогда начал проверку. Возбудили уголовное дело, но в управлении Федеральной службы исполнения наказаний все отрицали.
Отбывавший наказание В. Карпенко также ранее делился информацией о происходящем в исправительном учреждении:
Били всех. Часто слышали, как заключенные просили о пощаде, но это не помогало. Когда у меня кончилось терпение, я попросил иглу, якобы зашить носки, но воткнул ее себе в легкое. По-другому никак, ведь жалобы не идут дальше администрации, а я хотел рассказать о беспределе. Но меня в санчасти стали резать без анестезии. Издевались около 6 часов. Из колонии не вывезли, два дня я пролежал связанный. Позже увезли в 51-ю колонию, но там не приняли. В итоге привезли обратно и снова связали. В туалет водили раз в 21 часа, но могли и вообще не водить. Закрыли мне глаза, чтоб я ничего не видел, и так я лежал 3 дня.
Ранее мы сообщали о том, что осужденные, которых содержат в женской колонии, выполняют госзаказы по пошиву одежды для силовых структур. Однако работы много, но платят мало, пишет «ЧП Нижний Тагил».
Заниженная цифра обусловлена многими факторами. По словам одной из женщин, деньги забирают за еду, одежду и даже коммуналку. Невыносимы и условия труда, например, плохое питание и отсутствие вентиляции. Духота провоцирует обмороки, а питаться только перловкой попросту невозможно. Примечательно и то, что заключенные работают до самых последних дней беременности.
О волнениях в учреждении говорила и пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области. Во время проверок нарушений найдено не было, но потом всех жаловавшихся заставляли писать объяснительные, где указывалось, что «на местах» все хорошо. Отказавшихся пугали изолятором и запретом УДО.
А. Краснов — заключенный колонии №12 — несколько лет назад поведал редакции «ЧП Нижний Тагил» о моральном и физическом насилии, а также о попытках доведения до самоубийства со стороны надзирателей.
Мне вводили неизвестные препараты без моего согласия, после того как поставили психиатрический диагноз. «Лечение» подразумевало принятие карбамазепина, обладающего большим числом побочек: галлюцинации, агрессию и прочее. А началось все с простого замечания дежурному: сказал что матрасы — это матрасы, а не рулеты. В тот же момент меня избили.
Как утверждает осужденный, более семи лет из общего срока он провел в ШИЗО и лишь 10 месяцев — в открытом учреждении колонии.
Не раз пристегивали одной рукой к отсекателю камеры, чтоб я не мог присесть даже. Ближе к ночи уже пристегивали к кровати. Две с лишним недели в таком состоянии меня держали. Избивали часто, а однажды я ударил себя лезвием в шею, чтобы перестали, но мне ее потом даже не сразу зашили. Доводили так до желания проститься с жизнью. Я потом пытался себе вены перерезать.
Владимир в своем блоге рассказал о буднях сидельца в тагильской колонии.
«Уполномоченные» люди выясняют у каждого, кто и сколько может заплатить. Взамен на это предлагают более легкие условия отсидки. Чем больше заплатишь, тем больше поощрений. Например, разрешат не чистить территорию. Есть люди, кто и 2 миллиона вносил, они потом вообще ничего не делали.
Еще два отзыва мы нашли на просторах интернета:
У моего мужа дочь в ИК-13 умерла, хотя была абсолютно здоровая, — пишет Светлана Шелепова.
Место ужасное, даже адвокаты говорят, что второго такого в России нет. Полная дебилизация пребывающих, правовой беспредел. Руководство забыло, что они сами в одном шаге от момента оказаться по другую сторону ими же созданного забора, — поделился мнением Александр К.
Верить в вышеописанные истории или нет — личное дело каждого. Вывод напрашивается один: не преступайте закон и не судимы будете.