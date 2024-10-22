tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 октября, 10:58

Published 22 октября, 10:58

Modified 22 октября, 11:00

Updated 22 октября, 11:00

Подросток в селе под Новоуральском взял мотоцикл отца и попал в аварию

Пассажир в больнице: под Новоуральском подросток взял мотоцикл отца и попал в ДТП

22 октября 2024, 10:58
Фото: Изображение Midjourney

Подросток в селе под Новоуральском взял мотоцикл отца и попал в аварию

В селе Тарасково в Свердловской области 16-летний подросток на мотоцикле попал в аварию. ДТП произошло 21 октября 2024 года.

Школьник ехал на высокой скорости и не контролировал движение транспортного средства, в результате чего мотоцикл опрокинулся, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

В аварии пострадал 15-летний подросток, который ехал на пассажирском сиденье. Его отвезли в клинику с открытой ЧМТ. Водитель травм не получил. Выяснилось, что у юноши, который управлял байком, не было прав, а транспорт принадлежал его отцу.

Напомним, 21 октября 2024 года в поселке под Нижним Тагилом столкнулись автомобиль и питбайк. Два человека пострадали.

Пьяные водители автомобиля и мотоцикла столкнулись в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
30 байкеров погибли в Свердловской области с начала мотосезонаВодитель автомобиля без прав устроил ДТП на дороге в Свердловской областиВ поселке Свердловской области столкнулись два подростка на мотоциклах
#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#Пострадавший#ЧП#Мотоцикл#18+#Екатеринбург#Подросток#Авария#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика