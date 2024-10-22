Пассажир в больнице: под Новоуральском подросток взял мотоцикл отца и попал в ДТП

Posted 22 октября, 10:58
Published 22 октября, 10:58
Modified 22 октября, 11:00
Updated 22 октября, 11:00
Школьник ехал на высокой скорости и не контролировал движение транспортного средства, в результате чего мотоцикл опрокинулся, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
В аварии пострадал 15-летний подросток, который ехал на пассажирском сиденье. Его отвезли в клинику с открытой ЧМТ. Водитель травм не получил. Выяснилось, что у юноши, который управлял байком, не было прав, а транспорт принадлежал его отцу.
Напомним, 21 октября 2024 года в поселке под Нижним Тагилом столкнулись автомобиль и питбайк. Два человека пострадали.