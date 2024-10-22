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Posted 22 октября, 08:25

Published 22 октября, 08:25

Modified 22 октября, 08:27

Updated 22 октября, 08:27

Поезд Деда Мороза не приедет в Нижний Тагил в 2024 году

Поезд Деда Мороза не приедет в Нижний Тагил в 2024 году

22 октября 2024, 08:25
Фото: 1MI
Сюжет
Новый год
Стал известен маршрут новогоднего поезда. В Екатеринбург состав прибудет 31 декабря, а вот Нижнего Тагила в расписании нет.

В поезде детей ждут волшебные игры, квесты и, конечно, Дед Мороз. А также на борту будет свой собственный сувенирный магазин и приемная волшебника, сообщается на официальном сайте проекта.

Волшебный состав начнет свое движение ещё в ноябре, он посетит более 60 городов по всей стране. От Хабаровска до Москвы.

Фото: poezddedamoroza.ru

Напомним, что в 2023 году чудо-состав побывал в Нижнем Тагиле. В 2024 году, судя по расписанию, этого не планируется.

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