Поезд Деда Мороза не приедет в Нижний Тагил в 2024 году

Posted 22 октября, 08:25
Published 22 октября, 08:25
Modified 22 октября, 08:27
Updated 22 октября, 08:27
В поезде детей ждут волшебные игры, квесты и, конечно, Дед Мороз. А также на борту будет свой собственный сувенирный магазин и приемная волшебника, сообщается на официальном сайте проекта.
Волшебный состав начнет свое движение ещё в ноябре, он посетит более 60 городов по всей стране. От Хабаровска до Москвы.
Напомним, что в 2023 году чудо-состав побывал в Нижнем Тагиле. В 2024 году, судя по расписанию, этого не планируется.