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Posted 22 октября, 12:50

Published 22 октября, 12:50

Modified 22 октября, 12:50

Updated 22 октября, 12:50

Полис ОМС: журналисты рассказали, как проходят роды в других странах

Полис ОМС: журналисты рассказали, как проходят роды в других странах

22 октября 2024, 12:50
Фото: 1MI
В России уделяется большое внимание вопросам, связанным со здоровьем будущих мам и новорожденных. Расходы на ведение беременности, а также роды и наблюдение за ребенком после рождения полностью покрывает система обязательного медицинского страхования (ОМС).

Сотрудники «Комсомольской правды» проанализировали доступность медпомощи для беременной женщины и новорожденного в Российской Федерации и других странах, пишет newsnn.ru.

В России беременная женщина может встать на учет в женскую консультацию уже на ранних сроках. Таким образом она получает возможность не только быть под наблюдением специалистов, но и получать помощь государства. Если женщина встает на учет до двенадцати недель беременности, то средний размер ее ежемесячного пособия составляет 16,8 тысячи рублей, пишет kp.ru.

В рамках обязательного медстрахования беременная женщина получает бесплатный доступ к осмотрам у разных врачей — гинекологов, стоматологов, терапевтов. Кроме этого, в каждом из триместров проводится УЗИ, а также ряд обязательных анализов. Роды в России бесплатные. С 1 февраля 2024 года при рождении первого ребенка молодые родители получают материнский капитал в размере 631 000 рублей, при рождении второго — 202 000 рублей.

В многих других странах роды платные. Например, в США медицинское сопровождение при родах стоит порядка двух тысяч долларов, а доступ к качественной медпомощи ограничен страховыми программами, не всегда покрывающими все расходы. В Китае тоже есть ОМС, однако роды могут стоить более 270 000 рублей. Провинции КНР самостоятельно определяют перечень платных и бесплатных услуг для беременных женщин. В Великобритании и роды, и послеродовое наблюдение являются бесплатными — из бюджета на эти цели каждый год выделяется 10%. Власти Франции оплачивают только 70% медицинских услуг, остальные расходы оплачивают родственники. В ОАЭ все зависит от вида страховки. Если женщина забеременела вне брака или в более старшем возрасте, чем указан в страховке, то она не имеет права на бесплатную медпомощь. В Индии страховка действует только для бедных слоев населения.

В России проблема бесплодия по-прежнему актуальна. В 2013 году в обязательное медицинское страхование включено ЭКО. С этого времени в стране было проведено более 800 000 таких процедур, в том числе в 2023 году — 108,7 тысячи ЭКО.

С 2024 года российским женщинам и мужчинам, которые мечтают стать родителями, стала доступна проверка репродуктивного здоровья в рамках ОМС.

«За первое полугодие 2024 года порядка 600 тысяч застрахованных в ОМС прошли исследование репродуктивного здоровья, и каждый месяц востребованность такой диагностики возрастает», — сказал председатель ФОМС Илья Баланин.

Обратим внимание, что общий уровень социально-демографического развития России определяется в том числе и по коэффициенту младенческой смертности. Один из самых высоких показателей зафиксирован в Нигерии (73‰), а самый низкий — в Швеции (1,9‰). По данным ВОЗ за прошлый год, в России детская смертность составляет 4,2‰. Для сравнения: двадцать лет назад этот показатель был в несколько раз выше — 15,3‰. В США данный коэффициент составляет 5,4‰.

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