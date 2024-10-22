Полис ОМС: журналисты рассказали, как проходят роды в других странах

В многих других странах роды платные. Например, в США медицинское сопровождение при родах стоит порядка двух тысяч долларов, а доступ к качественной медпомощи ограничен страховыми программами, не всегда покрывающими все расходы. В Китае тоже есть ОМС, однако роды могут стоить более 270 000 рублей. Провинции КНР самостоятельно определяют перечень платных и бесплатных услуг для беременных женщин. В Великобритании и роды, и послеродовое наблюдение являются бесплатными — из бюджета на эти цели каждый год выделяется 10%. Власти Франции оплачивают только 70% медицинских услуг, остальные расходы оплачивают родственники. В ОАЭ все зависит от вида страховки. Если женщина забеременела вне брака или в более старшем возрасте, чем указан в страховке, то она не имеет права на бесплатную медпомощь. В Индии страховка действует только для бедных слоев населения.