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Posted 22 октября, 14:05

Published 22 октября, 14:05

Modified 22 октября, 14:07

Updated 22 октября, 14:07

В Нижнем Тагиле мастера представят работы на выставке народных промыслов

Роспись и береста: тагильские мастера покажут лучшие работы на ежегодной выставке

22 октября 2024, 14:05
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле мастера представят работы на выставке народных промыслов

Ежегодная городская открытая выставка «Тагильская мастерица» вновь состоится в Нижнем Тагиле.

Выставка будет проводиться в досуговом центре «Урал» с 22 ноября по 13 декабря 2024 года. Принимаются работы, созданные с 2020 по 2024 годы.

Посетители смогут увидеть изделия, созданные во всевозможных направлениях народных промыслов и ремесел. Мастера представят роспись по металлу дереву и бересте, художественную обработку камня, кожи, стекла, металла и шерсти, вышивку, плетение, кукол, кузнечное ремесло, керамику, изделия из полимерной глины и другие работы, выяснила редакция TagilCity.ru.

В выставке могут участвовать как профессионалы, так и учащиеся техникумов, педагоги и самодеятельные мастера. Необходимо внести небольшой организационный взнос. Он пойдет на поощрение лучших авторов работ, получивших приз зрительских симпатий.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Напомним, что ко Дню народного единства в Нижнем Тагиле тоже запланированы различные выставки. Всего в городе в честь праздника состоится более полусотни мероприятий.

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