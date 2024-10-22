Роспись и береста: тагильские мастера покажут лучшие работы на ежегодной выставке

Posted 22 октября, 14:05
Published 22 октября, 14:05
Modified 22 октября, 14:07
Updated 22 октября, 14:07
Выставка будет проводиться в досуговом центре «Урал» с 22 ноября по 13 декабря 2024 года. Принимаются работы, созданные с 2020 по 2024 годы.
Посетители смогут увидеть изделия, созданные во всевозможных направлениях народных промыслов и ремесел. Мастера представят роспись по металлу дереву и бересте, художественную обработку камня, кожи, стекла, металла и шерсти, вышивку, плетение, кукол, кузнечное ремесло, керамику, изделия из полимерной глины и другие работы, выяснила редакция TagilCity.ru.
В выставке могут участвовать как профессионалы, так и учащиеся техникумов, педагоги и самодеятельные мастера. Необходимо внести небольшой организационный взнос. Он пойдет на поощрение лучших авторов работ, получивших приз зрительских симпатий.
Напомним, что ко Дню народного единства в Нижнем Тагиле тоже запланированы различные выставки. Всего в городе в честь праздника состоится более полусотни мероприятий.