Роспись и береста: тагильские мастера покажут лучшие работы на ежегодной выставке

Посетители смогут увидеть изделия, созданные во всевозможных направлениях народных промыслов и ремесел. Мастера представят роспись по металлу дереву и бересте, художественную обработку камня, кожи, стекла, металла и шерсти, вышивку, плетение, кукол, кузнечное ремесло, керамику, изделия из полимерной глины и другие работы, выяснила редакция TagilCity.ru.