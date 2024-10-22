Руководство ресторана в Екатеринбурге выплатило девушке долг по зарплате

Posted 22 октября, 09:37
Published 22 октября, 09:37
Modified 22 октября, 09:39
Updated 22 октября, 09:39
Между работодателем и сотрудницей существовала договоренность о почасовой оплате — 160 рублей за один час работы. Зарплата выплачивалась два раза в месяц — 15 и 30 числа наличными, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Позже оказалось, что девушке не выплатили полностью зарплату более пяти тысяч рублей. Кроме того, с ней не был оформлен трудовой договор. После проверки, проведенной прокуратурой, в суд был направлен иск о взыскании задолженности по зарплате.
Суд взыскал с работодателя компенсацию в размере 15 тысяч рублей. Долг по зарплате был полностью погашен до решения суда. Кроме того, руководителя оштрафовали на 10 тысяч рублей за уклонение от оформления трудового договора.
Напомним, компания в Асбесте выплатила бывшей сотруднице долг по зарплате, который был более 150 тысяч.