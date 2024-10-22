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Posted 22 октября, 09:37

Published 22 октября, 09:37

Modified 22 октября, 09:39

Updated 22 октября, 09:39

Руководство ресторана в Екатеринбурге выплатило девушке долг по зарплате

Руководство ресторана в Екатеринбурге выплатило девушке долг по зарплате

22 октября 2024, 09:37
Фото: 1MI
В Екатеринбурге администрация ресторана выплатила долг по зарплате несовершеннолетней сотруднице. Девушка работала хостес на улице Вайнера с декабря 2023 по январь 2024 года.

Между работодателем и сотрудницей существовала договоренность о почасовой оплате — 160 рублей за один час работы. Зарплата выплачивалась два раза в месяц — 15 и 30 числа наличными, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Позже оказалось, что девушке не выплатили полностью зарплату более пяти тысяч рублей. Кроме того, с ней не был оформлен трудовой договор. После проверки, проведенной прокуратурой, в суд был направлен иск о взыскании задолженности по зарплате.

Суд взыскал с работодателя компенсацию в размере 15 тысяч рублей. Долг по зарплате был полностью погашен до решения суда. Кроме того, руководителя оштрафовали на 10 тысяч рублей за уклонение от оформления трудового договора.

Напомним, компания в Асбесте выплатила бывшей сотруднице долг по зарплате, который был более 150 тысяч.

Коммунальщики в Артемовском ГО выплатили сотрудникам более миллиона долга по зарплате
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