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Posted 22 октября, 10:20

Published 22 октября, 10:20

Modified 22 октября, 10:22

Updated 22 октября, 10:22

Семья из Нижнего Тагила стала «Семьей года»

Семья из Нижнего Тагила стала «Семьей года»

22 октября 2024, 10:20
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Семья Лебедевых из Нижнего Тагила стала «Семьей года».

21 октября 2024 года в Москве наградили участников конкурса «Семья года». Семье Лебедевых из Нижнего Тагила удалось победить в номинации «Золотая семья».

Антонида рассказала, что к участию ее подтолкнуло случайное знакомство с социальным работником. Для участия в конкурсе семьянины подготовили видео и биографию.

Антонида и Юрий в браке уже 41 год. Они уделяли очень большое внимание воспитанию своей дочери, а потом и внуков. В семье любят читать и слушать мудрецов.

Помимо тагильчан в конкурсе выиграли еще 88 разных семей со всей России. На мероприятии были представлены и другие номинации. Всего в конкурсе участвовали 11 тысяч семей.

Министр социальной защиты и труда РФ Антон Котяков отметил, что победившие семьи — это образец бесконечной материнской и отцовской любви, ответственности и мудрости.

Напомним, что девушка из Нижнего Тагила участвовала в конкурсе «Мисс Екатеринбург и Свердловская область». Узнать, выиграла тагильчанка или нет, станет возможно во время финала конкурса 4 ноября.

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