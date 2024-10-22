Семья из Нижнего Тагила стала «Семьей года»

Posted 22 октября, 10:20
Published 22 октября, 10:20
Modified 22 октября, 10:22
Updated 22 октября, 10:22
21 октября 2024 года в Москве наградили участников конкурса «Семья года». Семье Лебедевых из Нижнего Тагила удалось победить в номинации «Золотая семья».
Антонида рассказала, что к участию ее подтолкнуло случайное знакомство с социальным работником. Для участия в конкурсе семьянины подготовили видео и биографию.
Антонида и Юрий в браке уже 41 год. Они уделяли очень большое внимание воспитанию своей дочери, а потом и внуков. В семье любят читать и слушать мудрецов.
Помимо тагильчан в конкурсе выиграли еще 88 разных семей со всей России. На мероприятии были представлены и другие номинации. Всего в конкурсе участвовали 11 тысяч семей.
Министр социальной защиты и труда РФ Антон Котяков отметил, что победившие семьи — это образец бесконечной материнской и отцовской любви, ответственности и мудрости.
Напомним, что девушка из Нижнего Тагила участвовала в конкурсе «Мисс Екатеринбург и Свердловская область». Узнать, выиграла тагильчанка или нет, станет возможно во время финала конкурса 4 ноября.