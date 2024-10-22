Синоптики назвали точные сроки установления снежного покрова в Свердловской области

Posted 22 октября, 16:31
Published 22 октября, 16:31
Modified 22 октября, 16:33
Updated 22 октября, 16:33
По словам главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шепоренко, это может произойти уже в первые дни ноября. Ее слова приводит telegram-канал ведомства.
В это время на Среднем Урале похолодает: температура снизится примерно на 3 градуса, поэтому снег, который выпадет в эти дни, не будет таять. Быстрее других свежими и чистыми сугробами смогут насладиться жители западных районов Свердловской области.
А в последнюю декаду октября в регионе пройдет мокрый снег: осадки наиболее вероятны на севере области в период с 23 по 25 октября.
К осадкам в виде мокрого снега готовится и Нижний Тагил.