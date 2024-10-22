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Posted 22 октября, 16:31

Published 22 октября, 16:31

Modified 22 октября, 16:33

Updated 22 октября, 16:33

Синоптик Шепоренко рассказала, когда в Свердловской области ляжет снег

Синоптики назвали точные сроки установления снежного покрова в Свердловской области

22 октября 2024, 16:31
Фото: 1MI

Синоптик Шепоренко рассказала, когда в Свердловской области ляжет снег

Стало известно, когда в Свердловской области ляжет постоянный снег.

По словам главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шепоренко, это может произойти уже в первые дни ноября. Ее слова приводит telegram-канал ведомства.

В это время на Среднем Урале похолодает: температура снизится примерно на 3 градуса, поэтому снег, который выпадет в эти дни, не будет таять. Быстрее других свежими и чистыми сугробами смогут насладиться жители западных районов Свердловской области.

А в последнюю декаду октября в регионе пройдет мокрый снег: осадки наиболее вероятны на севере области в период с 23 по 25 октября.

К осадкам в виде мокрого снега готовится и Нижний Тагил.

Нижний Тагил стал лидером по количеству осадков в Свердловской области
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#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Осадки#Температура воздуха#Погода#Мокрый снег#Похолодание#Природа#Екатеринбург
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